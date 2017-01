Análisis del Elche: Lastrado por la irregularidad

El Elche no termina de alcanzar los puestos de privilegio debido a su irregularidad. Foto: La Verdad.

Capaz de lo mejor y de lo peor esta temporada (a grandes victorias en Huesca, Zaragoza y Reus se han unido derrotas contundentes ante el Lugo -en casa- o el Sevilla Atlético -a domicilio-), el Elche pretende acceder a la zona noble de la temporada. A fin de cuentas, regresar a la categoría ganada en el césped y perdida en los despachos es un objetivo moral. De momento, la irregularidad lo impide.

Para ello, Alberto Toril rige los designios franjiverdes desde el banquillo. Y lo hace con una plantilla contrastada que ha elaborado ‘Chuti’ Molina desde la dirección deportiva ilicitana.

Arriba cumple con creces el equipo ilicitano, con el pequeño e incombustible Nino al frente. Toda una garantía para hacer olvidar a Sergio León, ahora con el Osasuna en Primera.

Atrás, pese a los 26 goles encajados (cuatro de ellos los metió el colista Nástic en el Martínez Valero), parece que la dupla formada por Armando y Pelegrín en el eje de la zaga aporta fiabilidad y seguridad.

Todo ello sin tener un cuenta un gran inconveniente: las numerosas (y en ocasiones duras) lesiones sufridas. Un lastre que intenta paliar el Elche con sus incorporaciones invernales. Fabián (Betis) ya ha llegado y Borja Valle (Deportivo) puede ser el próximo.

La portería

Juan Carlos es indiscutible y, aunque ha completado buenas actuaciones, recibe demasiados goles para una escuadra que aspira a luchar por el ascenso. El cancerbero alcarreño llegó este verano al Martínez Valero tras dos años en Primera con Córdoba y Rayo (se forjó en su cantera), conjuntos con los que no pudo evitar el descenso a la categoría de plata. Casualmente, Juan Carlos ha jugado más en Primera que en Segunda pero, sin embargo, en esta división tiene experiencia con distintas escuadras.

A la espera se encuentra el joven Germán. Ilicitano de nacimiento, este joven portero de gran estatura ha llegado este verano al club de su localidad natal tras pasar por Espanyol, Racing de Santander y Girona. Una opción de futuro que hasta la fecha sólo ha jugado un partido en la Liga y dos de la Copa del Rey.

El que ya es pasado en la plantilla franjiverde es Pol Freixanet. El meta catalán llegó hace dos temporadas de la mano de Víctor Orta para reforzar el filial y apenas ha tenido oportunidades con el primer equipo. Una lesión de rodilla se cruzó en su camino y en este mercado de invierno ha decidido marcharse al Fuenlabrada en busca de las oportunidades que no tuvo en el Martínez Valero.

La defensa

Toril apuesta por la clásica línea de cuatro zagueros en la que Rober Correa, otro futbolista formado en la cantera perica que está cedido esta temporada, es el teórico titular en el lateral derecho. Pero no puede confiarse en demasía debido al empuje en los últimos tiempos de Luis Pérez, otro valor utrerano. Y es que, el rápido y activo lateral formado en la cantera del Sevilla (y que llegó tras un brillante papel en Jaén) no da su brazo a torcer y pone las cosas difíciles. Por lo tanto, juventud y competencia en el flanco diestro de la zaga.

En el lateral izquierdo son evidentes los galones de Edu Albacar. Es toda una institución a sus 37 años y se ha asentado en un puesto que no tuvo claro su dueño hasta el segundo mes de competición (Noblejas, su por aquel entonces dueño, se ha marchado). Fundamental a balón parado por su potente disparo, no podrá estar ante el Cádiz CF por sanción. Recuperó su ficha en el Elche y es intocable. Por razones evidentes, el vizcaíno Iriondo apunta como sustituto este domingo. Formado en Lezama, su participación ha sido testimonial.

En el centro de la zaga se asientan Armando y Pelegrín (este último llega a tiempo a la cita ante el Cádiz CF, aunque era duda). Indiscutibles en las últimas semanas, entre los dos forman la pareja de zagueros más veterana de Segunda. Claves en la mejoría defensiva del Elche en las últimas jornadas. Veteranía, altura y solidez a raudales.

A la espera se encuentran el excadista Josete (conocido de sobra en el Carranza) y José Ángel. Ambos tuvieron sus oportunidades en el primer tramo, aunque ahora parten en desventaja. Tendrán que luchar para volver a tener minutos. Las molestias de Pelegrín podrían abrirles la puerta.

El centro del campo

‘Chuti’ Molina puso a disposición de Toril centro del campo de notables garantías este verano. Para el mediocentro fichó a dos jugadores con nombre y tablas en la categoría: Dorca y Matilla. Lesionado de larga duración el segundo, el catalán es a día de hoy indiscutible.

A la baja de Matilla se une la de Mandi, también lesionado de gravedad, por lo que a la consistencia de Dorca se le busca un complemento. Una de las opciones es la de Álex Fernández (aún joven pero de vuelta en España tras varias experiencias internacionales). El hermano del madridista Nacho tiene un talante más ofensivo. Eso sí, sin descartar la presencia de Pelayo, otro centrocampista que empieza a entrar con más asiduidad en los planes de Alberto Toril. De hecho, fue titular en Reus en el último encuentro de 2016.

A todo ello se une una novedad en los últimos tiempos: la incorporación de Fabián en el mercado de invierno. Cedido por el Betis, la joven promesa zurda de la cantera heliopolitana quiere explotar en el Martínez Valero las virtudes que no puede demostrar en el Benito Villamarín por falta de minutos.

Al igual que sucede con el mediocentro, Toril tendrá que buscar soluciones en una de sus bandas. No hay discusión en la derecha, donde tiene peso Pablo Hervías. El futbolista cedido por la Real Sociedad aporta desborde y verticalidad, y está dejando buenas sensaciones. Como segunda opción, Hugo Fraile, ex del Sporting.

Los grandes quebraderos de cabeza están ahora en la banda izquierda. Lesionados el titular Pedro (esguince de rodilla) y Eldin, el prometedor Liberto (su concurso mañana era dudoso por molestias físicas) aparece como principal opción. Más inconvientes en una banda que en defensa no llegará tampoco a la cita con su referente.

Y mientras, la cesión de Borja Valle (parecía atada) no se confirma debido a las bajas del Deportivo. Habrá que esperar.

El joven venezolano Leomar es otra alternativa para su centro del campo.

La delantera

No tiene el Elche un gran fondo de armario en su punta de lanza, pero los que están son de calidad innegable y plena confianza. Y eso que no era sencillo cubrir la ausencia de Sergio León, la perla del Elche que dio el salto a Primera el pasado verano cuando Osasuna llamó a su puerta.

Sin embargo, el Elche fue inteligente y el incombustible Nino realizó el camino inverso y volvió al Martínez Valero. A sus 36 años, el pequeño atacante demuestra que el olfato no le falla. Son ya siete los goles marcados esta temporada (uno en la Copa).

Un auténtico ratón de área que siempre está en el lugar exacto.

Junto a él, Guillermo. El delantero se desvinculó del Athletic y tiene su sitio en Elche. Ya sabe lo que es ascender a Primera con el Leganés.