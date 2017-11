Las notas de los futbolistas del Cádiz CF: Trabajo, intensidad, compromiso… y Salvi

Suspenso

No está. La prueba es la última acción antes del ecuador, cuando en una jugada de estrategia fue el último en comprender las intenciones de José Mari. Intenta hacer de Ortuño y así ya no es ni Barral. No marca porque tampoco aparece por las posiciones de ataque ni se entiende con los extremos. No es el delantero que necesita este Cádiz CF, al que se ha habituado a jugar. Sustituido en el descanso, un palo para el ariete.