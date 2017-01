Â«El corsarioÂ» aborda de nuevo el escenario del Teatro Real

El Teatro Real levanta el telón del nuevo año con danza. El Ballet de la Ópera de Viena presenta «El corsario», un título perfectamente conocido para los aficionados, aunque no así la obra. Se trata de un ballet apenas representado, pero en el que se incluye uno de los pasos a dos más célebres y más interpretados –no hay gala clásica en la que no aparezca-; curiosamente, en el original no se trata de un paso a dos, sino de un paso a tres.

Hasta que, en septiembre de 2006, el Ballet del teatro Mariinski de San Petersburgo lo presentó en el Teatro Real, «El corsario» no se había representado nunca en Madrid –al menos, no se tenía noticia de ello-; después de la compañía rusa, otro conjunto, el English National Ballet, dirigido por la española Tamara Rojo, lo trajo a los Teatros del Canal en 2014.

Manuel Legris - Javier del Real

La producción del Ballet de la Ópera de Viena (Wiener Staatsballett) será por tanto la tercera que pueda ver el público madrileño en apenas una década. Lleva la firma de Manuel Legris, durante muchos años una «étoile» (estrella) del Ballet de la Ópera de París, y director de la compañía vienesa desde el año 2010. Según ha explicado el propio Legris, se trata de su primera coreografía. «Para mí fue un reto adaptar este título mítico, ya que yo no había bailado nunca “El corsario”. Ha sido mi primer trabajo como coreógrafo y ha sido también la primera vez que esta compañía lo baila».

«El corsario» se estrenó en la Ópera de París en 1856, aunque ha pervivido gracias a la tradición rusa –hasta la segunda mitad del siglo XX no se pudo ver en Occidente. Está levemente basado en un poema de Lord Byron. La coreografía original era de Joseph Mazilier, pero fue la revisión que hizo Marius Petipa en 1899 para el Mariinski: para ella añadió, a la partitura original de Adolphe Adam, música de Drigo y Minkus). Ésta es la versión que ha servido de pauta al resto de adaptaciones presentadas posteriormente.

También la de Manuel Legris para la compañía vienesa parte de Petipa. «He dejado –dice- aproximadamente un veinticinco por ciento de aquella (naturalmente, ha quedado el paso a dos). Pero hoy en día “El corsario” es un patchwork, un collage. El libreto original es muy complicado, está lleno de personajes. Y a la hora de ponerlo en pie yo quería que la historia fuera mucho más clara y legible». El propio Legris ha recontado la historia con la ayuda de Jean-François Vazelle.

La música de esta producción de «El corsario» es igualmente un collage. A los añadidos históricos se unen los que Legris y su colaborador, Igor Zapravdin, han hecho, especialmente de otra partitura para ballet de Adam: «La jollie fille du Gand». «Hemos escogido los fragmentos que mejor nos ayudaban a contar la historia. Es una relectura de la música a partir de la adaptación del libreto». En el podio, y al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real, estará Valery Ovsyanikov, uno de los grandes conocedores del repertorio balletístico clásico, y que curiosamente ya dirigió las funciones de «El corsario» del Mariinski en el Teatro Real.

«Esta producción es muy elegante y habla de las grandes cuestiones del ser humano», asegura el director de orquesta. Y Legris argumenta que «no quería hacer nada kitsch. Quería que fuera estética, bonita, poética, sencilla. La danza ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y yo quería darle modernidad».

El Ballet de la Ópera de Viena repite actuación en el Teatro Real, donde ya estuvo en el año 2000 con el ballet «Manon», de Kenneth McMillan, curiosamente con Manuel Legris (entonces en la Ópera de París) como artista invitado. En estas funciones bailarán en los principales papeles Vadim Muntagirov (solista invitado, procedente del Royal Ballet londinense), Robert Gabdulin y Denys Cherevychko, que se alternarán como Conrad; y Liudmila Konovalova, Maria Yakovleva y Nina Poláková, que interpretarán a Medora. Sesenta y cinco bailarines (más la figuración, procedente de la Escuela de Víctor Ullate) completan el elenco, que ofrecerá cinco funciones del 11 al 14 de enero.