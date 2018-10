Caso bebés robados Los jueces consideran al doctor Vela «autor» del robo de un bebé pero lo absuelven porque el delito ha prescrito Se trata de la primera sentencia a nivel europeo sobre los casos de «bebés robados»



Un mes después de que finalizara el primer juicio en España por un caso de bebés robados, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid resolvió este lunes absolver al doctor Eduardo Vela, de sustraer en 1969 al nacer a Inés Madrigal para dársela a un matrimonio de manera ilegal. Pese a considerarlo culpable del delito, el tribunal le absuelve al señalar que los hechos denunciados están prescritos.

En la sentencia, los magistrados consideran al ginecólogo de 84 años de edad autor de los tres delitos de los que estaba acusado y por los que la Fiscalía pedía once años de prisión: detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial. El fallo considera que en el juicio quedó probado que el médico sustrajo a Inés Madrigal, “una niña de pocos días de edad”, a su madre biológica y la entregó “fuera de los cauces legales”, al matrimonio formado por Inés Pérez Pérez y Pablo Madrigal Revilla, “simulando la existencia de un parto que no se había producido y estableciendo una filiación falaz".

"Todo ello –añade la sentencia- sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido, siendo el acusado, la persona que hizo la certificación falaz acerca del supuesto parto de Inés Pérez Pérez, a sabiendas de que tal hecho no era cierto”.

Pese a quedar probado que el doctor Vela Vela certificó con su puño y letra que Inés Pérez dio a luz a Inés Madrigal, lo que jamás tuvo lugar, y que luego esa niña fue entregada sin consentimiento al matrimonio formado por Inés Pérez y Pablo Madrigal y que gracias a estas maniobras la recién nacida pudo ser inscrita en el Registro Civil como su hija biológica, los magistrados le absuelven al considerar prescritos los delitos.

Quince años después de que habían prescrito

La Sala entiende que "los tres delitos de los que se ha considerado autor al acusado constituyen un conjunto punitivo, por lo que la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad de los tres: la detención ilegal". Inés Madrigal denunció su sustracción cuando el delito, según los jueces, ya había prescrito.

Según el artículo 131 del Código Penal, el plazo de prescripción del delito de sustracción de menores es de diez años a partir de que la víctima cumple los 18 años. Inés alcanzó su mayoría de edad el 4 de junio de 1987, pero no presentó la denuncia hasta abril de 2012, quince años después de que el delito había prescrito.

"Pensé que los jueces iban a ser más valientes y no se iban a detener en la prescripción del delito”, aseguró Inés Madrigal, la denunciante

Los magistrados recuerdan en su fallo que pese a que el delito de detención ilegal “tiene carácter de delito permanente, cuya consumación no se agota en el acto de aprehensión, sino que continúa ejecutándose mientras se mantiene la situación de encierro o privación de libertad”, esta “limitación de libertad termina en el momento en que el menor alcanza la mayoría de edad, puesto que es a partir de ese momento cuando ya su libertad se ejercita de modo independiente, sin precisar del auxilio de sus tutores”.

Según añaden, en el caso de Inés Madrigal “la mayoría de edad de la denunciante coincide con la toma de conocimiento de las circunstancias de su situación familiar, por lo que, evidentemente, a partir de ese momento pudo realizar las pesquisas y acciones que tuviera por conveniente, ya que no dependía para el ejercicio de su derecho de persona alguna, y su libertad, hasta entonces limitada, queda expedita”, dice la resolución.

Inés Madrigal siempre ha sostenido que decidió denunciar su caso después de que en 2010 comenzaran a salir en los medios de comunicación casos de bebés robados vinculados a la clínica San Ramón, donde ella había nacido.

Fuentes judiciales explicaron que el tribunal plantea en su fallo un "reproche penal" al acusado aunque no aplica "ninguna sanción penal". También consideran que se trata de una "pionera" en España y Europa al reconocer por primera vez un delito de robo de bebés.

Trago «agridulce»

La sentencia llegó este lunes como un trago “agridulce” para esta mujer de 49 años, que ha conseguido que el caso de los “bebés robados” llegue por primera vez a juicio. “Estamos ante un hito a nivel europeo. La sentencia reconoce que me arrebataron a mi madre biológica pero no estamos de acuerdo con la absolución del doctor Vela. Pensé que los jueces iban a ser más valientes y no se iban a detener en la prescripción del delito”, aseguró Inés, visiblemente emocionada después de un largo calvario judicial.

"Tenemos la obligación de recurrir ante el Tribunal Supremo", aseguró su abogado, Guillermo Peña

Su abogado, Guillermo Peña, explicó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo. “Se ha considerado probada la filiación forzosa de Inés aunque el fallo no entra en el fondo porque considera aplicable el delito de prescripción”, señaló el letrado, quien insistió en que su defendida “logrará esquivar este obstáculo” en el Tribunal Supremo.

Según recordó la prescripción de los delitos de sustracción de menores “no es un tema demasiado pacífico en la jurisprudencia”. “No puede prescribir un delito cuando alguien no es consciente del mismo. Tenemos la obligación de ir al Supremo”, recordó.

Se estima que alrededor 300.000 recién nacidos fueron sustraídos entre 1940 y 1990 en nuestro país, según las estimaciones de la asociación SOS Bebés Robados. Cerca de 30.000 han sido denunciados pero solo uno ha conseguido llegar a la Justicia. Es el caso de Inés Madrigal.