La batalla de Ana y Francisco, el matrimonio separado en dos residencias tras 70 años juntos La Junta de Andalucía se compromete a reagruparlos «en los próximos días»

A lo largo de siete décadas siempre han estado juntos, pero a sus 94 años han sido separados contra su voluntad. Desde hace cinco meses, Ana y Francisco han vivido en dos residencias diferentes, a 7 kilómetros de distancia. Lo que apenas supone diez minutos para una persona con coche y sin problemas de movilidad, era un abismo para la pareja. «No os podéis imaginar lo mal que se encuentran anímicamente sabiendo que no pueden verse o tenerse cerca», escribía hace una semana su familiar Irene en la plataforma Change.org, en donde inició una petición para que les reagruparan.

Antes del mes de mayo, Ana y Francisco vivían juntos en la misma residencia de Villaralto (Córdoba), el pueblo donde han pasado toda su vida. Pero a Ana, atendiendo a su grado de dependencia, le dieron plaza en un centro concertado en el cercano pueblo de Villanueva del Duque. Allí para Francisco no había plaza. «No podía rechazarla porque si lo hace le quitan la pequeña ayuda económica que recibe y eso no podría permitírselo», escribe Irene. Mientras, Francisco se quedó en Villaralto, desde donde cada día el personal le trasladaba para que visitara a su mujer. «Pero ahora su situación de salud ha empeorado y no puede moverse en coche tanto como lo hacía antes», explica Irene.

«Imagina lo que es vivir más de 70 años juntos y que al final de tus días te separen de la persona a la que amas», decía la familia. Por ello, pedían su reagrupamiento, para que «puedan vivir el resto de sus días en una residencia juntos» y «recuperar su felicidad». En solo una semana la petición ha recibido cerca de 150.000 firmas aunque los dos protagonistas «no han sido conscientes» del movimiento social que han generado, explican desde Change.org. El resultado sí lo verán: la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que «en los próximos días» volverán a estar juntos. La familia no sabe aún cuando, pero intuye que será pronto: «Cuando estén juntos lo contarán».

«La Administración siempre debe procurar el reagrupamiento familiar, aunque muchas veces por situaciones de urgencia se den plazas por separado», explicaba Díaz en la plataforma. Recientemente otra pareja cordobesa vivió el mismo calvario en Los Pedroches, tras 65 años juntos. «Sabemos que puede haber muchas más familias que se encuentran en la misma situación: matrimonios que son separados por falta de plazas en las residencias. Iniciamos esta campaña no solo por Ana y Francisco sino también por todos aquellos que se encuentren en la misma situación», decían sus familiares.