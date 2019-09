Los padres que fuman aumentan el riesgo de arritmias de sus hijos Un estudio publicado en JACC aporta un nuevo motivo para dejar de fumar al mostrar que los daños pueden estar asociados no solo a terceros, sino también a los miembros cercanos y más vulnerables de la familia

Ya tiene un nuevo motivo para dejar de fumar, si es que no lo ha hecho todavía. Un estudio publicado hoy en « Journal of the American College of Cardiology» afirma que los hijos de padres que fuman tienen mayor probabilidad de desarrollar un tipo de arritmia común, fibrilación auricular, cuando sean mayores.

El tabaquismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo modificables para la enfermedad cardiovascular. Y se sabe que fumar es un factor de riesgo para la fibrilación auricular, el 7% de todas las fibrilaciones auriculares se pueden atribuir al tabaquismo.

A partir de los datos tanto del Estudio Framingham, los investigadores analizaron a 5.124 participantes menores de 18 años entre 1971 a 2014. Los padres fueron evaluados por un médico cada dos o cuatro años, y los niños fueron valorados cada cuatro u ocho años.

Un total de 2.816 (55%) de los niños tenían datos disponibles sobre el consumo de tabaco de sus padres. El 82% estuvo expuesto al humo del tabaco. Los padres fumaban una media de 10 cigarrillos al día de media.

Los resultados mostraro que ,el 14,3% de los participantes desarrolló fibrilación auricular durante un período de seguimiento de 40,5 años. Por cada paquete al día de más consumido por los padres, los niños tuvieron un aumento del 18% de fibrilación auricular.

«Nuestras observaciones aportan un nuevo motivo para dejar de fumar al mostrar que los daños pueden estar asociados no solo a terceros, sino también a los miembros cercanos y más vulnerables de la familia», alerta Gregory M. Marcus, de la Universidad de California. Debido a la creciente prevalencia de la fibrilación auricular, «es imprescindible abordar los factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, para reducir la carga global de la patología», añade.

Además, el informe también muestra que el 17% de los hijos de padres que fuman eran más propensos ser fumadores, lo que sugiere otra vía en la que el tabaquismo de los padres podría predisponer a los niños a la fibrilación auricular a largo plazo.

En un editorial, Alanna M. Chamberlain, de la Clínica Mayo (EE.UU.) afirma que «aunque parte de la relación entre el tabaquismo de los padres y la descendencia la fibrilación auricular se explicaba por el hábito de fumar de los hijos, los resultados de este estudio indican que la exposición al humo de segunda mano en la infancia es un factor de riesgo para el desarrollo futuro de la patología».