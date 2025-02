Sánchez Rojas: «Estaremos pendientes de que se haga el tercer carril de la AP-4 de origen a destino»

El presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, ha atendido a los medios en el Teatro San Francisco de Vejer en un receso de la asamblea general que ha celebrado la organización que reúne al sector empresarial en la provincia.

El dirigente ha puesto en valor la vocación provincial de la Confederación, de ahí que hayan elegido La Janda como escenario para esta cita y harán lo propio con otras localidades en futuras ocasiones. Ha agradecido también la presencia de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, «por el esfuerzo de venir expresamente desde Madrid».

Analizando la actualidad, ha sido cuestionado por varios asuntos, entre ellos la tasa turística, sobre la que se muestra en contra: «No sería una tasa, sería un impuesto. Y no me gusta que aparezcan nuevos impuestos». «Sería contraproducente y no tiene ningún sentido cambiar lo que nos está haciendo crecer», ha expresado, asegurando que en otros lugares ha sido revocada y que penalizaría a la provincia de Cádiz como destino turístico.

Las infraestructuras son «una pata imprescindible para el crecimiento económico y para las personas», por lo que celebra que haya comenzado el estudio del tercer carril en la AP-4, aunque de momento sólo sea en sentido Sevilla: «Estaremos pendientes de que se haga de origen a destino, entendemos que se empiece en Sevilla porque hay que atajar el cuello de botella donde se produce, pero hay que tener uno en cada dirección».

Respecto a la momentánea, o no, negativa del Ministerio de Transportes de que el AVE llegue hasta Cádiz, ha dicho que se conformaría con recuperar las conexiones que había antes de la pandemia: «Tener las frecuencias de los Alvia que permitan a las empresas y a las personas ir y volver tanto de turismo como de negocios en el día».

«Y la velocidad que teníamos antes, que tres horas y media o tres horas y tres cuartos para ir a Madrid me parece soportable, digno. Lo que tenemos ahora es indigno», ha afirmado. Además, ha reclamado que se puedan hacer reservas y compras de billetes con varios meses de antelación como es posible realizar con las compañías aéreas.