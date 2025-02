Los empresarios gaditanos hacen piña y señalan los principales desafíos del sector

La Confederación de Empresas de Cádiz ha elegido el Teatro San Francisco de Vejer para celebrar su asamblea general en una cita que ha contado con la destacada presencia de Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, una de las principales organizaciones empresariales del país.

El encuentro, que ha contado con dos partes bien diferenciadas, ha servido para llevar a cabo la rendición de cuentas y la aprobación de la memoria de acciones llevadas a cabo por la entidad que aglutina a las empresas de Cádiz, en primer lugar, y en segundo para tener un debate sobre distintas cuestiones de interés para el sector.

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha querido aprovechar su presencia en la comarca de La Janda para recordar a las víctimas del «vil asesinato» en el que dos Guardia Civiles perdieron la vida el pasado mes de febrero en Barbate.

Ha pedido más medios y más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque su labor impacta directamente en el desarrollo empresarial en cuanto a que la delincuencia compromete la libertad de los ciudadanos: «Se dedican a que vivamos mejor, a que vivamos seguros. Hay que ir en contra de los que nos amenazan».

Tras hacer balance y defensa del papel que juega el sector en Cádiz, ha señalado el diálogo y la negociación como salida para desencallar la situación de Acerinox, «la única gran industria que tiene su sede principal en la provincia», por lo que ha pedido que los representantes favorezcan un clima de entendimiento entre ambas partes, reprochando que «muy pocos se ponen de parte de las empresas del metal y de vez en cuando también nos gusta que nos digan que estamos cumpliendo».

Especialmente crítico ha sido con el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz Manuel Gavira, al que, sin mencionarlo directamente, le ha reprochado no el apoyo a los trabajadores pero sí que se dirigiese a ellos con un «ni un paso atrás», frase que Sánchez Rojas ha recordado que pronunció Stalin como orden para asesinar a los combatientes de sus propias tropas cuando estos decidían retirarse. «Escuchar eso me revolvió las tripas».

Ha abogado por la colaboración entre administraciones para facilitar el empleo, poniendo el Plan de Tráfico del puente Carranza como un ejemplo de voluntad de entendimiento, aunque fuese en otro ámbito pero también imprescindible para la actividad económica: «Hace 20 días saltaron las alarmas porque se iba a cortar el puente y se iba a armar la de Dios. Resulta que cuando se demuestra que no se ha armado la de Dios nadie saca pecho. Yo sí saco pecho y digo que ha sido posible que eso ocurra porque las administraciones han colaborado».

Gerardo Cuerva, máximo mandatorio de Cepyme, ha clausurado el acto haciendo una radiografía de la situación económica y empresarial del país, mostrándose muy crítico con algunas medidas de los partidos que conforman el Gobierno, a los que ha acusado de ser electoralistas.

En esa línea ha dicho que la subida del salario mínimo interprofesional alcanza el 71% del salario medio en la provincia de Cádiz y ha asegurado que no es lógico que no se tengan en cuenta las particularidades de los diferentes sectores, con los que no hay interlocución y que como resultado «se estrangula el sistema» y se interviene la economía: «El salario mínimo interprofesional no puede ser una política social».

Retos: inversión, apuesta por los jóvenes o la tasa turística

La segunda parte de la asamblea ha servido para discutir sobre los retos que tiene que afrontar el sector, con una mesa redonda conducida por la periodista Ana Huguet y en la que han estado presentes la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz Tania Barcelona, el diputado de Turismo y alcalde de El Puerto Germán Beardo, el alcalde Vejer Antonio González Mellado y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda Javier Rodríguez.

Barcelona, en su primer acto público tras la reciente toma de posesión en la que sustituyó a su antecesor Jorge Vázquez, habló del esfuerzo de la Junta por facilitar la labor empresarial con cuestiones como la simplificación administrativa o el apoyo para que se pongan en marcha nuevas iniciativas.

Por su parte, Beardo ha hablado de la colaboración público-privada que están llevando a cabo en El Puerto. De ejemplo ha puesto una anécdota en la que el anterior alcalde Cádiz, José María González 'Kichi', le preguntaba cómo habían logrado que Amazon decidiese abrir una planta en suelo portuense: «Intentando no asustar a los que vienen a invertir a nuestra ciudad y crear empleo y riqueza».

El regidor vejeriego Antonio González agradeció a la CEC que hubiesen elegido su municipio para celebrar esta asamblea y abordó la necesidad de ofrecer mayores facilidades a quienes viven en pequeñas poblaciones y también en materia de empleo y vivienda a la gente joven, algo que dice conocer muy bien a sus 32 años.

Javier Rodríguez, de la Mancomunidad de La Janda, puso en valor la función que desempeña el tejido empresarial a la hora de luchar contra el desempleo y destacó las inversiones de las diferentes administraciones en acciones de formación.

Uno de los asuntos de debate fue la tasa turística, sobre la que Barcelona dijo que no sería equitativa porque buena parte del turismo que se recibe en la provincia es proveniente de otros lugares de Andalucía. Beardo puso el foco en la transferencia de renta a través de los ingresos del Estado de cara a poder ofrecer servicios públicos óptimos durante todo el año, poniendo de ejemplo que los madrileños pagan impuestos para sufragar servicios que durante el verano apenas utilizan y que en las localidades costeras, únicamente con los tributos de los vecinos, es imposible ofrecer la misma calidad de servicio teniendo que atender a una población que se multiplica en el periodo estival.