El PP de Cádiz reclama atención del Gobierno: infraestructuras, Gibraltar y narcotráfico

«Cuatro de los mejores alcaldes de la provincia Cádiz» se han reunido en la tarde del jueves en el Hotel Puerto Sherry para celebrar la Junta Directiva Provincial del Partido Popular. Así lo han remarcado Bruno García, alcalde de Cádiz, Germán Beardo, alcalde de El Puerto, y Antonio Sanz, vicesecretario de Coordinación Institucional del PP de Andalucía y consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, en referencia a los alcaldes de Cádiz, El Puerto, Algeciras y Jerez.

Bruno, presidente del PP gaditano indicó que el objetivo de la junta es mirar hacia las próximas elecciones europeas. «El PP va a trabajar para ofrecer la mejor alternativa de cara al futuro europeo, fundamental para la provincia de Cádiz que necesita de Europa y necesita que se le trate bien. Estamos en bloque para una mayor coordinación, mejor trabajo de cara a una mejor situación».

La reunión se ha celebrado en un marco incomparable de El Puerto de Santa María, en un momento que según Beardo, la ciudad vive un impulso gracias a «al apoyo de la Junta de Andalucía para ser municipio de Gran Población». Esta condición dotará al municipio de mayor agilidad y eficacia a los servicios públicos básicos para crear «una ciudad próspera y un mejor sitio para desarrollar la vida profesional y familiar».

Antonio Sanz aprovechó la cita para felicitar a El Puerto por la consecución del estatuto de Gran Ciudad. «Un paso de gigante para avanzar en el progreso, en la modernización y desde luego un salto al futuro para mejorar la vida de los portuenses desde una administración más capaz», indicaba.

Demandas provinciales

Había elogios por lo conseguido, pero tampoco faltaban reivindicaciones por lo que aun queda por conseguir de parte del Gobierno de España. «Exigimos atención, no el abandono que estamos sufriendo», indicaba Antonio Sanz.

La primera demanda guarda relación con las declaraciones del ministro de Fomento en relación con la alta velocidad. «Se toma las cosas a la ligera, no respeta los territorios ni habla con los gobiernos locales. Impone un futuro nefasto y un paso atrás en cuanto a las perspectivas de infraestructura como ha ocurrido en Huelva y por similitud ocurre en la provincia de Cádiz al negar la alta velocidad a la provincia». Antonio Sanz pide al gobierno una interlocución con el territorio para que éste no continúe machacando el futuro de una provincia en la que la alta velocidad es algo «irrenunciable».

En segundo lugar, trató el problema de Gibraltar para indicar que se están produciendo unas negociaciones en las que por primera vez los gibraltareños se sientan en la mesa y no se ha avisado ni a la comunidad autónoma, ni a la provincia, ni a los ayuntamientos de la zona. «El gobierno de Sánchez quiere imponer un acuerdo que deseamos, pero no a cualquier precio. No estamos dispuestos a aceptar cualquier acuerdo y menos uno que no cuente con los vecinos del campo de Gibraltar ni resuelva problemas históricos como el fiscal, medioambiental o laboral».

En calidad de vicesecretario del PP andaluz, Sanz, continuaba criticando al gobierno de la nación indicando que «es un problema que se le de un lugar preferente a Gibraltar y se excluya a los municipios del campo de Gibraltar y a la propia comunidad autónoma. Cosa que jamás había ocurrido, gobierne quien gobierne».

Por último, pero no menos importante, denuncia el abandono y la irresponsabilidad de parte del gobierno ya que tras pasar dos meses desde el asesinato de dos guardias civiles en la provincia de Cádiz aún no existe una respuesta para afrontar el problema del narcotráfico. «El narcotráfico sigue campando a sus anchas a pesar del enorme esfuerzo de los cuerpos de seguridad que trabajan sin medios materiales ni personales. Dos meses sin respuesta, dos meses sin soluciones y dos meses en los que se pueden volver a reproducir unos hechos que nadie desea».