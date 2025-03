Último adiós al primer alcalde del Cádiz democrático, un hombre de «gran humanidad y cercano a la gente»

Hondo pesar en Cádiz por el fallecimiento de Carlos Díaz Medina. Cientos de personas han despedido este mediodía al que fuera alcalde de la capital gaditana entre 1979 y 1995, en una ceremonia sencilla oficiada en el tanatorio Servisa, donde ayer domingo trasladaron sus restos tras su muerte a los 88 años de edad.

Numerosos compañeros de partido y de otras formaciones políticas, además de otros rostros conocidos de la sociedad gaditana, han querido dar el último adiós al primer alcalde de Cádiz en período democrático, destacando la presencia del que fuera presidente de la Junta de Andalucía y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves. El expolítico del PSOE ha alabado la figura del socialista Díaz, asegurando que fue «un gran alcalde» que hizo «cosas importantes para Cádiz», y destacando su «gran humanidad y su cercanía a la gente», además de que fue un político «muy austero y muy honesto». «Se me ha ido un amigo y un compañero de partido», ha manifestado a los medios de comunicación a su salida del tanatorio.

Allí se ha congregado una nutrida representación del Partido Socialista, con nombres como los de Manuel Jiménez Barrios, Luis Pizarro, Javier Pizarro, Hipólito García, Alfonso Moscoso, Federico Pérez Peralta, José Ramón Ortega, Blanca Flores, Óscar Torres, Josefina Junquera, Ramón Vargas-Machuca y Carmen Chico, entre otros. Y también han acudido varios dirigentes del Partido Popular, como el propio alcalde de Cádiz, Bruno García; la exalcaldesa Teófila Martínez; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el vicepresidente primero y portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz; y el exconcejal del Ayuntamiento de Cádiz, además de senador y diputado provincial, José Blas Fernández.

El regidor ha resaltado la figura de Carlos Díaz, al ser «muy importante para Cádiz y para entender el Cádiz actual, porque fue él quien en esos comienzos de la etapa democrática puso las bases». Y ha recordado que lo hizo en un contexto en el que «prácticamente no había Ayuntamiento, en el sentido de que era una figura muy básica en esos inicios de la democracia, y él supo sacarlo para adelante en unos momentos, además, muy difíciles económicamente». «La ciudad le debe mucho y es muy importante que le reconozcamos todo ese trabajo», añadiendo García que el próximo miércoles el Ayuntamiento de Cádiz celebrará un pleno extraordinario en su memoria que ha sido acordado con los portavoces de la oposición.

Asimismo, el alcalde ha destacado de Carlos Díaz que fue «una buena persona», una cualidad «clave» para «entender su figura». «Lo conocí, tuve la oportunidad de hablar con él varias veces y me parecía muy buena persona, además de abierta a todo el mundo, discreta y austera». «Una gran persona y un gran alcalde».

La exalcaldesa Teófila Martínez ha expresado su tristeza por la pérdida de su antecesor en el cargo, por quien sentía «gran admiración y mucho respeto». La presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz lo ha recordado como «un político respetuoso, dialogante y una bellísima persona» de la que «siempre obtuve toda la ayuda que le solicité». Martínez ha rememorado la última vez que tuvo oportunidad de conversar con él, concretamente en el año 2018, en la boda de Juan Manzorro y Mónica de Ramón que oficiaron los por entonces tres regidores de Cádiz en democracia: Carlos Díaz, Teófila Martínez y José María González 'Kichi'. Este último ha acudido esta mañana a primera hora al tanatorio para dar el pésame a su viuda, sus dos hijas y otros familiares.

«Estoy muy triste y espero que los gaditanos no olvidemos a un alcalde como Carlos Díaz. No olvidemos a las personas que han hecho cosas la mejor intención y con todo su corazón por, en este caso, la ciudad de Cádiz». «El mejor homenaje que podemos hacerle es no olvidarlo», se ha despedido la exalcaldesa.

Por su parte, el secretario general de la agrupación local del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega, ha elogiado al Carlos Díaz político, al tiempo que ha reconocido que su formación, en su día, no lo valoró lo suficiente: «El cariño y el respeto que se le tiene a Carlos Díaz trasciende a lo que es habitual. Una persona que, pese a que dejó su actividad política en la Alcaldía de Cádiz en el año 95, está recibiendo el reconocimiento por parte de toda la ciudad, y eso ocurre porque fue un político diferencial, así como por su capacidad de trabajo, por su visión de ciudad y por permanecer siempre alejado de estridencias y de polémicas. Fue un político de consenso y de servicio público, y por eso Carlos Díaz trascendía de las siglas, trascendía del PSOE y consiguió tener más votos que la propia marca. El Partido eso no lo supo valorar y, aunque hoy no es el día de recordarlo, es un hecho. Desde entonces el partido no ha recuperado el apoyo electoral que consiguió con Carlos», ha apuntado Ortega con el actual portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, a su lado.

El exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, también ha hecho referencia a esa «traición» a Carlos Díaz por parte su propio partido: «Fue un buen alcalde al que luego traicionaron los propios, y se confirmó que la traición tuvo como consecuencia la sorprendente aparición en la política municipal de Teófila Martínez, que yo siempre he dicho que debería de agradecerle al PSOE no sólo ser la alcaldesa de Cádiz, sino también alcanzar una parte importante de la notoriedad que posteriormente tuvo».

Barroso ha reconocido que Carlos Díaz y él tuvieron «enfrentamientos graves» aunque «no en la forma pero sí en el fondo», poniendo como ejemplos de disputas entre ambos «la indemnización por el llamado rescate del puente, que nunca se rescató», «el modelo universitario» y «la política de vivienda». «Pero nada de eso -ha subrayado- significó nunca poner en entredicho nuestra relación». Y al hilo ha recordado una anécdota protagonizada por sus hijas, que en una ocasión le dijeron: «Papá, con lo buena gente que es Carlos Díaz, ¿tú por qué te peleas tanto con él?», ha compartido sonriendo.

La exedil socialista Josefina Junquera también ha querido recordar a Carlos Díaz ante los micrófonos y grabadoras de los medios de comunicación que aguardaban en la entrada al tanatorio. Quien fuera concejala durante su primera Corporación Municipal ha recordado con una sonrisa la gestión realizada desde el Consistorio gaditana esos años, cuando comenzó la transformación de la ciudad. «Lo intentamos y lo hicimos, y la obra ha quedado. Ahí están los aparcamientos subterráneos, los centros culturales de El Palillero, La Lechera, el Gran Teatro Falla, el inicio de la rehabilitación del Cerro del Moro, el Palacio de Congresos... y otros proyectos que se pensaron pero que las corporaciones posteriores lo sacaron adelante, como el soterramiento y el segundo puente».

Junquera se ha remontado a finales de la década de los 70, cuando aún «estaba vigente el padrón municipal de la beneficencia, y no había un departamento propiamente dicho de Servicios Sociales, por lo que se partió de cero prácticamente». En este punto, ha resaltado el fluido contacto que tuvo ese primer Gobierno municipal con las asociaciones vecinales, que surgieron con la democracia: «Eran nuestras interlocutoras porque necesitábamos saber de primera mano las necesidades urgentes de los barrios». Carlos Díaz gobernaba «teniendo muy en consideración a sus ciudadanos y sobre todo siendo muy escrupuloso con la Hacienda pública. En eso fue un hombre ejemplar, aunque todo el mundo debe ser así y cuidar ese dinero que es de todos para emplearlos en todos. Carlos Díaz dio un ejemplo magnífico».

Ignacio Moreno, quien fuese su secretario desde 1983 hasta 1990, ha tirado de memoria para compartir con los medios cómo se fraguó la candidatura del abogado socialista a la Alcaldía de Cádiz: «Estábamos Rafael Román y yo preparando la candidatura en casa de Ramón Vargas-Machuca, y había entonces dos posibles candidatos: Jaime Pérez-Llorca y José Manuel Duarte. Y como no nos poníamos de acuerdo sobre cuál de los dos podía liderar la lista, sugerí el nombre de Carlos Díaz, que iba el número 7 en la lista y que había pedido, en el caso de salir, hacerse cargo de la Concejalía de Parques y Jardines. Esa noche se llamó a Alfonso Guerra y dijo que lo que se decidiera, estaba bien hecho, así que al día siguiente se le ofreció a Carlos la candidatura, aceptándola sin tener mucha idea de qué se trataba toda esa movida...». Y tras las elecciones, un pacto entre el PSOE, el PSA y el Partido Comunista permitió a Carlos Díaz ser alcalde de Cádiz, ya que como ha recordado Moreno «los comicios los ganó Pedro Valdecanto con UCD, con 13 concejales, pero la suma del resto de los partidos dio 14. Así que Carlos salió elegido alcalde y posteriormente ganó tres veces las elecciones por mayoría absoluta».

Para Moreno, trabajar codo con codo durante siete años con el entonces primer edil fue «una experiencia muy enriquecedora». «Aprendí mucho de esa forma suya de tratar los temas, y por encima de todo se ha ido un hombre honrado y bueno».

Un hombre al que también le han mostrado este lunes su respeto antiguos dirigentes de UCD, como José Ramón Pérez Díaz-Alersi, y del PSA, como Armando Ruiz Riera, así como el portavoz de la coalición de izquierdas de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, junto a las ediles de su formación Helena Fernández y Lola Cazalilla, y otros tantos rostros conocidos de la ciudad de diferentes ámbitos y sectores.

El responso en el tanatorio fue oficiado por el R. P. Rafael Iglesias, superior de la comunidad religiosa marianista del colegio San Felipe Neri, centro escolar en el que Carlos Díaz estudió y con el que siempre mantuvo una afectuosa relación.