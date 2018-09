Actualizado 26/09/2018 a las 19:53

Este martes tuvo lugar la segunda edición de la temporada de «Gran Hermano: Límite 48 horas», programa especial de Mediaset sobre «Gran Hermano VIP» a dos días de que se conozca el nombre del primer expulsado del programa, más allá de Oriana. En ella, el presentador Jorge Javier Vázquez anunció que El Koala, uno de los tres nominados de la semana, había sido salvado por la audiencia en primera instancia y que por tanto, no abandonaría «GH VIP». La permanencia en la casa de Guadalix de la Sierra, así las cosas, se la jugarán entre Miriam Saavedra e Isa Pantoja, más conocida en España como Chabelita e hija de la cantante Isabel Pantoja.

La última ha vivido una semana de lo más controvertida en «GH VIP». El domingo, en «GH VIP: El debate», recibió en directo la llamada de su madre para darle ánimos y de cara a su posible permanencia en Guadalix. Un día después, el lunes, Pantoja volvió a hablar por teléfono con «Sálvame» y por la noche, Telecinco invitó al novio de Chabelita, el cantante Omar Montes, a visitarla dentro del concurso. Deferencias que la cadena no ha tenido con el resto de aspirantes, pero sí con la hija de Pantoja.

En el breve encuentro que mantuvieron, Omar le dejó claro que estaba molesto por el comportamiento de Chabelita con Asraf Beno, Míster Universo 2018 y concursante de «GH VIP». Incluso apodó al joven como «El Tazas». «Bueno, te estás portando bien, pero no mucho. Ten cuidado con los “edredoning” con “El Tazas”, ese que decía que me iba a estallar una taza en la cabeza –aunque esas declaraciones no fueron de Asraf, sino de la propia Isa–. No te puede gustar, porque es un “culebro”. Pero me puedes decir, si te gusta: “Oye Omar mira, que me gusta “El Tazas” sabes”, y ya está», expresó el cantante antes de despedirse de su novia el lunes.

Sin embargo, la joven hizo caso omiso de las advertencias de su pareja y siguió mostrándose de lo más afectiva con Asraf. Un comportamiento que hizo estallar a Omar, que se desahogó en su perfil oficial de Instagram. «Qué decepcionado me siento. A los diez minutos de yo irme se tumba el chico desnudo con un albornoz encima y ella se pone a abrazarle y darle caricias y cariño. Cuando hace un rato hablamos y dejamos claro delante de toda España que ella era para mí y yo era para ella», publicó Omar.

Quiero confesar que he encontrado un nuevo hoobie: ver las stories de Omar Montes. No se que es mas maravilloso, si su acusación de MORO FALSO a Asraf, si su texto dolido por el amor con emojis o su lista de NO DEBO PEGAR como cuando tienes 7 años y te castigan. #GHVIP25Spic.twitter.com/oqyUEHs60d — Leonidas (@Leoninkdas) 25 de septiembre de 2018

El cantante, que podría entrar en la casa de «GH VIP» este mismo jueves como concursante, se expresó de manera similar este martes en el plató de «GH VIP: Límite 48 horas». Allí fue incluso más crítico con su novia y Asraf. En especial, con el último, con el que se despachó. «Ese tío no vale una mierda y no tiene palabra. No sabe respetar a la gente con pareja. Y más a alguien como yo, que es “moro” como él. A mí mi padre me ha inculcado unos valores: que si una persona tiene pareja no hay que ir a por ella. Hay que respetar a las personas y eso él no lo hace», espetó Omar, que se llevó la ovación del público presente.

Este miércoles, en «Sálvame», los colaboradores del programa diario de Mediaset hablaron acerca sobre el conflicto de Omar, Asraf e Isa Pantoja. Kiko Hernández, tertuliano del espacio, soltó una «bomba» al respecto: que Omar, cuyo vínculo con la hija de la tonadillera está muy deteriorado, estaría ahora interesado en conquistar a Sofía Suescun, que no tiene una buena relación con Chabelita y que es la actual pareja de Alejandro Albalá, exnovio de Isa Pantoja. Según Hernández, el martes, tras «GH VIP: Límite 48 horas», Omar «le pidió un beso» a Sofía Suescun.