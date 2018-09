Actualizado 23/09/2018 a las 23:52

Nueva polémica en la casa de «Gran Hermano VIP». Alejandro Albalá, expareja de Isa Pantoja y actual novio de Sofía Suescun, ganadora de «Supervivientes» y «Gran Hermano 16», soltó este sábado una bomba totalmente inesperada en el plató de «Sábado Deluxe». En el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco, Albalá insinuó la existencia de un complot en «GH VIP» que favorecería a Isabel Pantoja.

Ante Vázquez y sus colaboradores, Albalá sacó su teléfono y aseguró que, en Guadalix de la Sierra, Isa Pantoja acababa de decir lo siguiente: «Ahora mismo... Vasile me dijo que si mi madre llamaba a Telecinco me daba hasta el final del concurso. Ahora mismo lo ha dicho», expresó el joven. Tras ello, el presentador trató de calmar los ánimos. «Bueno... oye, cuidado. Aquí no nombraremos el nombre de Vasile en vano», esgrimió, rompiendo una lanza en favor de Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España y cabeza visible de la multinacional audiovisual.

@telecincoes y @ghoficial siguen sin desmentir lo que dijo Alejandro Albala: “Vasile le prometió a Chabelita estar hasta el final si su madre llamaba”. Este montajista deberia estar vetado. Hagamos fuerza para que sepan como nos timan #GHVIPDBT2#GHVIP23Spic.twitter.com/uyPEgZd969 — Conchita (@Concha94492444) 23 de septiembre de 2018

Sin embargo, a Vázquez no le ha salido bien su intento por relajar la tensión. Enseguida, se hicieron virales en Internet varios vídeos grabados en la casa de «Gran Hermano VIP», en los que se puede ver a Isa Pantoja debajo de una manta junto a Techi y Asraf, a los que les confiesa algo que no se escucha y les pide discreción. «Pero callaros, por favor. No acepto de... ¿qué? ¿cómo? Porque como esto salga de aquí lo voy a saber y voy a ir a por vosotros. Voy a mandar a Pan Bendito entero, para que lo sepáis», remarca la joven.

Isa: “Como salga de aquí lo voy a saber, porque me voy a enterar después, y voy a ir a por vosotros” Supuestamente Vasile dijo que si Isabel Pantoja llamaba a @telecincoes Chabelita aguantaba hasta el final. @ghoficial en el debate espero que lo aclaréis #casadivipdida#GHVIP22Spic.twitter.com/TehqHfFlfj — Gossip Boy 🌈 (@juanJoQnoche) 22 de septiembre de 2018

No queda claro el contenido del «mensaje» en clave, pero también circula por las redes otro vídeo del mismo momento. Allí, sí que se observa cómo Pantoja baja incluso más el volumen de sus confesiones, pero un comentario de Asraf Beno, el Míster Universo 2018, sirve para echar más leña al fuego. «¿Y quién coño es Vasile?, tío», se le escucha decir.

Más allá de ello, Pantoja lleva desde el pasado jueves, cuando salió nominada en «GH VIP», dejando claro, en sus palabras, de las que se han hecho eco las redes sociales, que Telecinco no va a «permitir» que salga la primera de la casa (con permiso de Oriana Marzoli, que se autoexpulsó el pasado sábado). Habrá que ver qué sucede el jueves, el día en que El Koala, Miriam Saavedra o Isa Pantoja abandonen la casa de «Gran Hermano VIP».