Actualizado 21/10/2018 a las 20:02

El pasado miércoles se estrenó en La Sexta «¿Te lo vas a comer», el nuevo programa del presentador y cocinero Alberto Chicote. En él, una suerte de «spin-off» del exitoso «Pesadilla en la cocina», el chef se dedicará a viajar por escuelas, geriátricos o mercados para investigar y descubrir estafas alimentarias que se producen a lo largo y ancho de la geografía española.

El primer episodio del programa llevó a Chicote a cuatro residencias de ancianos, en el marco del reportaje «La comida de nuestros mayores». El cocinero se desplazó a dos geriátricos de dos municipios de Salamanca: Castellanos de Moriscos y Babilafuente, así como a un centro especializado en personas con demencia en Montijo (Badajoz) y a una residencia pública de Leganés (Madrid).

En su periplo, el presentador logró demostrar un «escándalo» alimentario sin precedentes: carne precintada y mal tratada guardada dentro de bolsas de basura, comida procesada y en cantidades ínfimas para los residentes, menúes que no tenían en cuenta las patología y enfermedades de los internos... de todo ello dio buena cuenta Chicote en su programa, en el que salieron especialmente mal paradas las residencias de Babilafuente y Castellanos de Moriscos. «Estaba mal en casi todos los aspectos, pero especialmente en el alimentario. La comida era muy escasa. El puré de las personas asistidas no era en muchas ocasiones suficiente: se le añadía agua y espesante y de esa manera daban de comer a todos. No hacían caso a los nutricionistas», aseguró Nieves, una extrabajadora del centro de Castellanos de Moriscos.

Las pesquisas de Chicote y la repercusión de sus evidencias en «¿Te lo vas a comer?» precipitaron que el mismo jueves, el día siguiente de la emisión de la primera entrega del nuevo programa del chef, la Junta de Castilla y León se viese obligada a comparecer de urgencia para aclarar lo que el cocinero y su equipo mostraron en «prime-time». En ese aspecto, la portavoz del área de Servicios Sociales de la Junta aseguró que las residencias de Babilafuente y Castellanos de Moriscos «ya se habían enfrentado a varios expedientes sancionadores», aunque ninguno de ellos relacionado con la comida. Más allá de ello, desde la Junta se lavaron las manos con respecto a ese sector, dejando claro que «todos los aspectos que tengan que ver con el mal estado de los alimentos» deberían ser remitidos directamente al Ministerio de Sanidad, de carácter estatal.

Un collar, motivo de la discordia

Sin embargo, la polémica por la primera emisión del programa de Chicote no ha quedado ahí. Tal y como aseguró la presentadora Cristina Pardo, conductora de «Liarla Pardo» en La Sexta, Anabel Álvarez, la directora de la residencia de Babilafuente ha sido denunciada por un espectador o espectadora que vio el espacio de Chicote. ¿El motivo? Que en «¿Te lo vas a comer?», la responsable del centro aparecía con las joyas de la madre fallecida del (o la) televidente.

«No se van a creer lo que les vamos a contar. Una persona tenía a su madre en las residencias en cuestión, en Salamanca. Cuando murió, le faltaba una joya. El collar lo llevaba colgado la directora de la residencia y se dieron cuenta viendo el programa de Chicote», anunció la presentadora de «Liarla Pardo», con la citada denuncia en la mano y exhibiéndola ante la audiencia de La Sexta.