«El Prenda» le pilla la mano con el coche a una reportera de laSexta

Actualizado 25/06/2018 a las 20:46

La salida de prisión los miembros de «La Manada» ha creado un gran revuelo en los medios de comunicación. Son muchos los que se han desplazado hasta Sevilla para saber cómo pasaban sus primeros días en libertad estos cinco jóvenes. Entre ellos, estaba el equipo del programa «Liarla Pardo», el programa presentado por Cristina Pardo en la Sexta.

La reportera Lorelei Esteban se encontraba en la capital andaluza, concretamente en las inmediaciones de la vivienda de «El Prenda», cuando el miembro de «La Manada» salió de casa. Él se mostró con actitud chulesca y evitó contestar cualquier pregunta de los allí presentes. «La próxima me avisáis y os saco agua fresquita, si queréis», dijo. La única respuesta que dio fue para asegurar que se encontraba «bastante bien».

Pero sí que le dejó un «regalito» a la reportera. Ella, junto a sus compañeros, acompañó a «El Prenda» hasta que se subió en un coche que le estaba esperando. Fue entonces cuando el miembro de «La Manada» le pilló la mano con la puerta del coche justo después de montarse en él. «Bueno, me he llevado un regalito de 'El Prenda', pero estoy bien. No hay alarma. Se ha puesto muy nervioso al vernos en la calle y ha cerrado la puerta del coche», comentó la reportera de «Liarla Pardo».