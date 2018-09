Boicot a Chicote ante el estreno de su nuevo programa

Actualizado 26/09/2018 a las 18:52

El nuevo programa de Alberto Chicote está a punto de estrenarse y, aunque aún no hay fecha de estreno, laSexta ya ha comenzado a lanzar adelantos de lo que vamos a poder ver en «¿Te lo vas a comer?». En el espacio veremos al cocinero recoger una denuncia de fraude sobre la alimentación, la investigará y buscará responsabilidades. «Vamos a ver cosas que no se han visto nunca antes en televisión», aseguró Chicote.

«¿Te lo vas a comer?» ha obligado al cocinero a vivir momentos tensos. «Se ha enfrentado a situaciones difíciles», explicó Juanra Gonzalo, el director general de la productora Cuarzo. Y eso lo demuestran solo con los adelantos del programa. De hecho, en uno de ellos podemos ver como un grupo de sanitarios de una residencia de ancianos se plantan ante Chicote para gritarle: «¡Chicote, fuera ya! ¡No te queremos más!».

MUY PRONTO volvemos con un programa nuevo que os va a FLIPAR!!!

Estad atentos al estreno... que va a merecer la pena. https://t.co/Fib9HoPuXR — Alberto Chicote (@albertochicote) 24 de septiembre de 2018

Esta nueva producción mostrará cómo alimentan a los más mayores en las residencias o explicará qué es lo que reamente ocurre con el atún rojo en Europa. «Vamos a intentar contar a la gente buena parte de las cosas que tienen que ver con aquello que nos comemos y que no sabemos, no nos esperamos o no nos han contado antes», explicó Chicote en el Festival de Televisión de Vitoria.

«Nos hemos metido en sitios en los que no nos habían llamado. Vamos a intentar buscar dónde están aquellos problemas que no nos cuentan bien. En "Pesadilla en la cocina" íbamos a sitios en los que nos requerían. En este caso vamos a recoger una denuncia de alguien a quien no están escuchando, recogemos ese guante y nos metemos a saco allá donde hace falta», añadió el cocinero.