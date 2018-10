El efecto Chicote: La Junta de Castilla y León sale al paso del escándalo alimentario en dos residencias de ancianos

Actualizado 19/10/2018 a las 09:14

El pasado miércoles el chef Alberto Chicote estrenó con gran éxito de audiencia su nuevo programa estrella: «¿Te lo vas a comer?». En él, el afamado cocinero se dedica a investigar fraudes alimentarios en colegios, mercados, residencias de ancianos... La Sexta no dudó en programar el estreno de Chicote el mismo día que TVE emite «Operación Triunfo» y Telecinco «The Good Doctor» y no se equivocó con su apuesta.

En la primera entrega del programa, «La comida de nuestros mayores», Alberto Chicote acudió a varias residencias de ancianos y centros de día para conocer de primera mano el menú. Fueron cuatro los centros que se sometieron al escrutinio del chef: una residencia de Castellanos de Moriscos (Salamanca), otra de los mismos dueños en Babilafuente (Salamanca), una residencia pública de Leganés (Madrid) y un centro especializado en personas con demencia en Montijo.

El cocinero no dudó en entrevistar a denunciantes, extrabajadores y responsables de alguno de los centros para conocer algunas situaciones extremas. Una de ellas fue la de Lucía, que perdió a su madre en una residencia de un pueblo de Salamanca, Castellanos de Moriscos, tras una deshidratación. «Entró el 28 de marzo y a los once días salió en coma. Mi madre tenía mal la cabeza, pero de salud estaba perfectamente», le explicó a Chicote. No fue la única irregularidad detectada en el centro. Una extrabajadora del lugar reconoció también ante Chicote que la comida no era uno de los puntos fuertes del centro. «El puré no suele ser suficiente. Se le añade agua y espesante y así dan de comer a todos», denunció.

Varios expedientes abiertos

La repercusión de «¿Te lo vas a comer?» ha sido tal que la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a comparecer de urgencia para aclarar lo ocurrido. Tal y como aseguró esta semana Inmaculada García, portavoz del área de Servicios Sociales del organismo, las residencias de la zona investigadas por Chicote «ya se habían enfrentado a varios expedientes sancionadores», aunque ninguno hacía referencia a la alimentación de los ancianos. García, además, ha precisado que todos los aspectos que tengan que ver con el mal estado de los alimentos deben ser remitidos a Sanidad y que no dependen de la Junta de Castilla y León.

Según desveló Chicote, una de las grandes ilegalidades que se cometían en Castellanos de Moriscos era traer la carne directamente desde las explotaciones porcinas del dueño. La carne no estaba precintada y se guardaba en las neveras de la propia residencia dentro de bolsas de basura. «Esa carne no pasaba ningún registro sanitario», denunció Nieves. Otros extrabajadores del centor secundaron a su compañera. La cocina de la residencia no era revisada por un nutricionista y el médico no tenía ninguna capacidad de decisión sobre la comida.