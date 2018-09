Chicote planta cara a las «tropelías alimentarias» al estilo Jordi Évole

Actualizado 05/09/2018 a las 16:49

El cocinero Alberto Chicote pasa del entretenimiento al periodismo. Su nuevo programa, «¿Te lo vas a comer?», producido por Cuarzo para La Sexta, investigará las «tropelías alimentarias» que se producen en lugares como hospitales, residencias de ancianos, catering ilegales o incluso la comida de las fiestas populares.

La mayoría de los seis reportajes que se estrenarán pronto en el prime time de La Sexta comienzan con una denuncia de una persona anónima. «Recogemos esa queja y verficamos que eso está pasando. Nos hemos estado peleando con diferentes personas, instituciones y hemos viajado buscando responsabilidades. Creemos que tenemos que darle voz a quien lo pasa mal por estas circustancias y contar esas cosas que ninguno de los que lo esté están haciendo va a decir», explica Chicote, muy involucrado con un programa en el que se metió porque «valía la pena» denunciar estos problemas.

«Cuando me lo propusieron vi que el programa pasaba por tener un máximo grado de implicación y esto me preocupa mucho. Me preocupan los datos, si el atún rojo que compro viene en las condiciones necesarias o si alguien me está estafando», subraya. Un estilo de formato televisivo de investigación y denuncia que ha hecho muy popular a su compañero Jordi Évole. «Él es un referente siempre, y lo sigo de forma profesional y personal», reconoce.

«Hemos venido a hacer ruido y levantar ampollas», reoncocen Juanra Gonzalo y Marga Luis, responsables de Cuarzo. «Hemos descubierto que Chicote es una herramienta maravillosa. No nos volvíamos hasta que no nos atendían, y él ha sido el primero que se ha levantado y el. Último que se ha ido a la cama, siendo muy paciente. Sin ser periodista, nos ha permitido hacer un buen programa de periodismo», concluye la última.