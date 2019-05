Actualizado 08/05/2019 a las 09:32

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sorprendió a la audiencia de Telecinco este martes cuando, sin anuncio previo, fue entrevistada en «Sálvame» por Jorge Javier Vázquez. En realidad, la regidora madrileña se encontraba en los pasillos de Mediaset para participar en «El Debate de la Verdad» organizado por otro programa de la casa, «Todo es Mentira», que conduce Risto Mejide en Cuatro. El presentador de «Sálvame», al percatarse de que Carmena se encontraba en las inmediaciones de Telecinco, no dudó en acudir a su encuentro para arañar unas cuantas declaraciones en el espacio de sobremesa. «Quiero decir públicamente que yo voto a Manuela Carmena. Ya te voté y lo volveré a hacer porque creo que estás haciendo de Madrid una ciudad moderna», aseguró Jorge Javier Vázquez.

En la breve entrevista que del presentador a Carmena, la alcaldesa valoró laa última propuesta de Vox de trasladar la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo: «Nadie que sepa lo que significa Madrid va a poder apoyar esto. Es una fiesta preciosa como preciosa es la frase que se ha dado a conocer a nivel mundial, 'Madrid te quiere quieras a quien quieras», dijo la candidata a la alcaldía en la Comunidad de Madrid.

En su defensa a ultranza hacia Carmena, Jorge Javier afirmó no entender que muchas de sus decisiones como alcaldesa hayan sido criticadas. «No sé si es que la gente no viaja mucho o, cuando viaja, no sé qué ve. Todos sabemos lo que pasa en Amsterdam, Londres, Berlín...», dijo Carmena en referencia a los niveles de contaminación. «Conozco a una persona muy cercana a mi que jamás ha ido a votar, pero en estas elecciones va a votarte», apuntaló Vázquez.

En Twitter no gustó que Jorge Javier Vázquez aprovechara el programa para hacer campaña por Manuel Carmena:

Muy fea la propaganda electoral a favor de Carmena en Sálvame. — Merche A (@5Maroi) 7 de mayo de 2019