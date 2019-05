¿Prepara Telecinco el regreso de «Gran Hermano»?

Actualizado 06/05/2019 a las 21:53

El pasado 11 de abril Telecinco despedía «GH Dúo», la nueva versión VIP que había permitido al reality continuar con su viaje habitual durante la parrilla otoñal e invernal de la cadena, después de que Mediaset decidiera iniciar el curso en septiembre sin la habitual edición de anónimos. Durante todo este tiempo, la cuenta oficial del programa a través de Twitter ha estado informando rigurosamente de lo que sucedía en Guadalix de la Sierra con los famosos habitantes de la casa de los dos espacios. Desde que se descubriera a María Jesús Ruiz como ganadora de «GH Dúo», el perfil en la red social de «Gran Hermano» tan solo ha mantenido actividad durante el pasado día 23 de abril, al cumplirse 19 años del estreno de la primera edición del reality.

Sin embargo, la cuenta ha vuelto a mostrar actividad con un mensaje que, para muchos, puede suponer el regreso del formato de anónimos más pronto de lo esperado. Con el logo original del programa, y con un «Hola. Me acabo de despertar de una larga siesta. ¿Qué me he perdido?», la cuenta ha anunciado su regreso a la actividad.

Más de 120 retuits, 670 «me gustas» y 220 comentarios han acompañado al mensaje enviado por «Gran Hermano». Muchos de estos lo hacían tan solo para felicitar el regreso a las redes del perfil, mientras que otros aprovechaban la situación para hacer peticiones de todo tipo: desde personalidades a las que incluir en la lista de una próxima edición de famosos y, sobre todo, el regreso del formato original, con anónimos.

Hola. Me acabo de despertar de una larga siesta. ¿Qué me he perdido? — Gran Hermano (@ghoficial) 6 de mayo de 2019

Muchos de los seguidores de redes sociales se atreven a afirmar que este «despertar» después de una «larga siesta» podría perfectamente ser el anuncio de la cuenta a que están trabajando ya en una nueva edición de anónimos de «GH». De esta forma, el maletín, que continúa en manos del canario Hugo Sierra podría estar cerca de cambiar de propietario. Si la cadena siguiera las fechas marcadas en su última edición, no puede tardar demasiado en anunciar que se encuentra trabajando en una nueva edición con anónimos. De hecho, a finales de junio comenzarían los casting presenciales en diferentes ciudades de toda España. En el año 2017, un total de siete ciudades albergaron la multitudinaria convocatoria, con miles de personas aguardando largas colas para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, entre las que destacaron Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia.

Sin «GH» anónimo desde 2017

Mediaset decidió dejar a un lado la edición de anónimos de «Gran Hermano» después de los discretos datos que lograron en su «GH Revolution» del otoño de 2017. La edición menos vista de la historia del reality —un 14,3% de cuota de pantalla en la edición y un 15% en la final— provocó que la cadena decidiera retrasar el momento para llenar la casa con rostros conocidos hasta septiembre. Por primera vez la cadena apostaba esta carta para iniciar el curso televisivo, y la estrategia resultó redonda para la cadena: la edición acumuló un 29,7% de cuota de pantalla y un 32,6% en su final, con Miriam Saavedra como flamante ganadora.

Tras el descanso navideño, Telecinco apostó por una nueva vuelta del formato de famosos, con «GH Dúo». Aunque no logró batir los impresionantes datos logrados por su predecesor en el otoño, el programa, presentado por Jorge Javier Vázquez y Jordi González acumuló un 26,4% de cuota de pantalla, y la final en la que María Jesús Ruiz alzó el maletín, un 33,9% de telespectadores. Ahora toca esperar para descubrir si, después de los buenos datos del programa de Zeppelin, tanto cadena como productora apuestan por volver a abrir la temporada con la decimonovena edición de «Gran Hermano» o, si bien, vuelven a apostar por «GH VIP».