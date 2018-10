Actualizado 08/10/2018 a las 11:47

Las pruebas sobre cultura general son ya todo un clásico en «Gran Hermano». Anoche, los concursantes de esta edición se enfrentaron en directo a una ronda de preguntas que contaba con la particularidad de que los famosos no podían vocalizar, algo que dificultaba la comprensión por parte de sus interlocutores. A pesar de todo, lo cierto es que esta edición de GH VIP pasará a la historia por ser una de las pocas en la que sus integrantes superan sin problemas el examen cultural planteado para superar la prueba semanal.

Lo cierto es que las preguntas planteadas por la organización del reality de Mediaset no eran especialmente complicadas y no requerían de un excesivo esfuerzo mental: «La gallina los pone, con aceite se fríe y con sal se come» (el huevo) o conocer la letra de la canción «Despacito» eran algunas de las cuestiones. Los concursantes, eso sí, demostraron sus carencias cuando, entre adivinanza y adivinanza, la organización planteaba una pregunta de mayor complejidad: «¿Quién es el padre de psicoanálisis?». «¿El padre? ¿Qué padre? No lo entiendo. El padre del psicoanálisis será el psicoanalista», contestó Darek.

Para sorpresa de los espectadores, no obstante, los concursantes sí supieron que el triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama equilátero o que el proceso por el que las plantas obtienen alimento recibe el nombre de Fotosíntesis. También conocieron el título de la canción de Maluma «Felices los cuatro»: «Cada uno lo suyo», dijo un orgulloso Suso al dar con la respuesta correcta.

Un hecho insólito

El que los concursantes acertaran el mayor número de las preguntas del test es un hecho insólito tras los muros de Guadalix y en los realitys de Telecinco en general. Este año, los famosos que concursaban en Supervivientes 2018 dieron la nota con sus respuestas a cuestiones como conocer el nombre del jefe del Estado. A la pregunta hubo varias respuestas: desde Mariano Rajoy a Felipe II o Felipe XI. Tan solo la ex miss España, María Jesús Ruíz, contestó Felipe VI.

Sonada también fue una conversación en la edición del reality en 2016 y en la que Meritxel, una de las concursantes, hablaba a sus compañeros sobre el Muro de Berlín: «Era que estaba un muro que separaba todo lo que era la zona de América y eso. Hubo como una guerra, digamos, y se construyó un muro, que estaba separado por una zona donde había gente un poco más pobre y otra un poco más rica», explicó para sorpresa de la audiencia.