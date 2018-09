Actualizado 01/10/2018 a las 01:53

Este domingo Telecinco emitió una nueva edición del debate de «Gran Hermano VIP», en el cual un grupo de tertualianos destriparon todo lo ocurrido en la casa de Guadalix estos últimos días. Después de convertirse en la primera expulsada de la sexta edición edición del reality, Isa Pantoja fue una de las grandes protagonistas de la nueva entrega del espacio presentado por Sandra Barneda.

La hija de Isabel Pantoja abordará en profundidad su paso por la casa, visionar material inédito de su conversación a solas con Omar Montes y valorar la relación de amistad surgida entre su expareja y Techi. Isabelita va en camino de convertirse en la protagonista única del reality pese a estar ya fuera de la casa. Todos los culebrones que rodean a su vida están sirviendo para alimentar las polémicas.

Su atribulada vida sentimental, así como la de su ya expareja Omar Montes, fueron el tema que ocupó al menos la primera mitad del programa. Pantoja dijo haber pasado «unos días muy duros y he preferido no ver los vídeos». Los vídeos a los que se refiere son unos en los que se ve a Omar Montes oculto bajo el edredón junto a Techi, supuesta amiga de Pantoja.

Otro de los temas candentes de la semana es el desfallecimiento de Aramís Fúster. La vidente repite que se ha «perdido a sí misma» y necesita irse de la casa. Cansada, con mala cara y siempre lamentándose, Fúster ha suplicado a sus compañeros que la nominen esta semana para poder abandonar la casa sin pagar la penalización. Su estrategia suscitó posturas muy encontradas en plató. Belén Esteban, por ejemplo, llamó a los espectadores a «no nominar a Aramís, ¡que se quede, que se quede en la casa! Ella quiere irse así para no pagar la multa, pero de eso nada». De lo que no cabe duda es de que la adivina está desvariando constantemente, y para prueba lo que le contó a Omar: «Yo he conocido a Obama, a Bin Laden...pero ahora tengo un duro, no tengo donde caerme muerta».

Además, los espectadores pudieron ver la sorpresa que Anita Matamoros le había preparado a Makoke. Esta última no está pasando sus mejores momentos dentro de la casa de «GH VIP 2018». La exmodelo ha confesado entre lágrimas que echa mucho de menos a su hija, Ana Matamoros, y que le encantaría estar con ella en estos momentos tan decisivos ya que la joven ha decidido estudiar moda en otro país y es ahora cuando tiene que marcharse.

El equipo del programa ha decidido que no hay mejor sorpresa para Makoke que dejar que Anita Matamoros la visite en la casa de «GH VIP 2018». Ana y Makoke se reencontraron ante las cámaras, que registraron la gran alegría de la madre. Además, según ha confesado Anita Matamoros, en estos días se celebra el aniversario de casados de Makoke y Kiko Matamoros, y es por eso por lo que a Makoke se la ha visto doblemente afectada.