Kiko Rivera, a pesar de no encontrarse en el centro del huracán mediático en estos momentos, todos los acontecimientos que han rodeado a su familia en las últimas semanas han provocado que sus palabras cobren una relevancia mucho más importante que hace tan solo unas semanas.

La reciente salida de su hermana, Chabelita, de la casa de «GH VIP», junto a las tres llamadas que ha realizado su madre a Telecinco en apenas quince días, junto a la estrepitosa salida de Anabel Pantoja de «Sálvame» –a causa de, presuntamente, una advertencia de su primo Kiko– han hecho que el músico sea uno de los personajes más buscados.

El programa «Sálvame» consiguió una entrevista el jueves por la noche, cuando todavía su hermana no había sido expulsada del reality, minutos antes de pinchar en una de sus sesiones. «Antes de nada decir que lo hago por ti, porque eres mi amigo. Siempre demuestras quererme», dijo Kiko al entrevistador, Rafa Mora, un amigo del músico desde hace años.

Sobre si mantiene contacto con Anabel Pantoja desde que abandonó «Sálvame», Kiko dice que «No, no he llamado a Anabel. Tú (refiriéndose a Mora), que me conoces bien, sabes que sería incapaz de hacer eso, porque para mi es mucho más que una prima, es como una hermana. Yo no tengo nada que ver en eso. Sufro viéndola sufrir a ella. A veces lo pasa mal y ahora parece que ha decidido, por ella misma, dejar de trabajar con vosotros. Prima, si te apetece quedarte, quédate. Si no te apetece, no te quedes. Siempre haz lo que el corazón te dicte. Voy a apoyar a mi prima Anabel siempre».

Otro de los temas más candentes era la respuesta sobre la llamada de su madre al programa. «Entré por teléfono porque vi a mi madre sufrir. Yo no suelo ver "Sálvame", pero fue imposible no enterarme de la llamada. Simplemente quería que se desahogara con nosotros en vez de en televisión. Mi madre tomó esa decisión, correcta o incorrecta. Es el ser que más amo y el que me ha dado la vida. Estuvo perfecta como madre. Quizás lo hubiera hecho de otra manera, más tranquilamente, y yo sufrí por ella», confesó Kiko Rivera. De hecho, uno de sus grandes miedos era «que le hicieran una pregunta incómoda», pero lo que más le sorprendió fue que «la trataron perfectamente bien».

Otro de los temas de actualidad era saber si estaba atento al programa, y aseguró que si, pero que «mis hijas no quieren ver el programa, y solo se ven dibujitos». «La apoyo al 100%. Todos nos equivocamos. Anda diciendo que quizás no haya sido el mejor ejemplo, pero siempre he tenido el corazón muy grande, he respetado a los míos, no he intentado hacerle daño a nadie y me gusta respetar a todos, aunque a veces es inevitable saltar», dijo sobre la entrevista que Chabelita hizo días antes de entrar en el concurso. «Estuvo mi hermana en mi casa días antes de entrar en el programa, y le di consejos para cuando estuviera dentro. Ya sabemos todos como es ella. Yo la quiero, y la querré hasta que me muera. Pero qué se le puede hacer».

Además, también se quiso pronunciar sobre el último exnovio de Chabelita, Omar Montes, el nuevo concursante de «GH VIP». «Yo conozco a Omar desde hace años, es un tío espectacular, que me cae fenomenal y tiene todos mis respetos», aseguró, intentando no entrar en la polémica.