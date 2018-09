Actualizado 29/09/2018 a las 18:07

Si algo sabe muy bien hacer «GH VIP» es tejer hilos entre las aparentes relaciones inconexas de sus concursantes. Y es que quien iba a pensar que después de la expulsión de Isabel Pantoja, (o Chabelita) el pasado jueves y la sorpresiva entrada de Omar, su ya exnovio, en el concurso, el culebrón de este otoño tendría un nuevo capítulo entre las paredes de la casa.

Omar y Techi parecen ser más que amigos. Esta ha sido la sorpresa en «GH VIP» en las últimas horas. De hecho, ni los propios concursantes dan crédito de lo sucedido. El posible «mantoning» -o «edredoning»- entre el exnovio de Isabel Pantoja y su amiga, ha revolucionado la casa. Y es que apenas han pasado 24 horas de la expulsión de Chabelita.

En la noche de este pasado viernes, Techi y Omar, empezaron a hablar de sus exparejas (hay que recordar que la joven dejó a su novio poco después de entrar en el concurso y él hizo lo mismo al entrar en la casa) y del miedo a que este dejara la relación. «Yo por lo que he visto también te hubiera dejado. Es lo que le decía a Isa: no la hagas y no la temas», le recriminó el joven rapero sin mucho énfasis, ya que a continuación empezaron a hacerse caricias. Tan ensimismados estaban entre charlas, carantoñas y sonrisas cómplices que se quedaron solos en el jardín de la casa de «GH VIP».

Omar y Techi, juntos - TELECINCO.ES

A las 03:00 horas, ambos decidieron irse a la cama y el «tonteo» entre los concursantes continuó. La temperatura subió tanto que, para evitar ser captados por las miradas curiosas, decidieron echarse la manta por la cabeza.

Lo que pasó a partir de ese momento se desconoce pero como ya os imagináis, han sido los protagonistas en la casa. El resto de los concursantes han hablado de lo sucedido. Según Makoke, hubo «movimientos bestias». «Esto no puede ser real, ¿pero creéis que están ...?», comentaba Asraf en la madrugada. «Ahora Isa es la víctima», comentaba el joven tras lo sucedido.

El más crítico ha sido Suso, que no ha tenido reparo en decirle a Techi: «Es una cerdada, te subes al carro de Isabel Pantoja». La joven , le ha respondido: «Cuando yo ya estaba en el carro, tú estabas jugando a los micro-machines». Cabe recordar que Techi es exnovia de Kiko Rivera y exmujer de Alberto Isla, padre del hijo de Chabelita. El «exviceverso» también ha hablado con el rapero: «Yo no voy a ir a destrozarte Omar, yo no voy por ahí. Pero tengo que decírtelo, lo has hecho mal»

Aramis Fuster, más serena, ha hablado con Techi: «Isabel se tiene que sentir traicionada, eso es así».