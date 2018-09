«GH VIP» y la expulsión de Chabelita Pantoja de la casa

Actualizado 28/09/2018 a las 10:12

Este jueves Telecinco emitió la tercera gala de «GH VIP», el reality show que mete a un grupo de famosillos de segunda a vivir en una casa en la sierra madrileña. El jueves pasado, este espacio presentado por Jorge Javier Vázquez alcazó la friolera de los 3 millones de espectadores, un 28,4% de la cuota de share. La de este jueves no fue una gala cualquiera, ya que de ella saldría el primer expulsado de la edición.

Isa Pantoja y Miriam Saavedra eran las dos candidatas a abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. La primera ya empezó el programa siendo protagonista, pues en «Gran Hermano VIP» por fin han conseguido el escándalo con el que alimentar las galas del próximo mes: la hija de la cantante pasó un rato agradable bajó el edredón con Asraf. Los acontecimientos tuvieron lugar a plena luz del día, con el resto de concursantes pululando alrededor y sin ni siquiera amagar disimulo. A esto hay que sumarle el agravante de que la Pantoja tiene un novio, el cantante Omar Montes, que la visitó hace unos días en la casa y estuvo el domingo en plató.

Allí montó en cólera cuando JJ le mostró imágenes del tonteo entre Asraf y su novia. Sin dudarlo un momento, anunció que dejaría a su novia porque «yo no necesito estar con ella si me va a faltar así el respeto». La primera persona a la que JJ le dio la palabra este jueves en «GH VIP» fue a Dulce Delapiedra, niñera de Chabelita, que no se le ocurrió sino decir que «ya la advertí de que entrase libre y fuese ella misma. El Omar ese no me gustaba como novio para ella». Apeló a las fuerzas divinas para que se obrase el milagro: «No quiero que mi niña se vaya de aquí, pero Dios está aquí. Dios está llegando a Telecinco».

A partir de ahí se fue retomando el tema cada cierto tiempo, no dando el tema por zanjado en ningún momento. Pudo verse, por ejemplo, cómo Aramís Fúster, la vidente de la casa, estuvo animando a Chabelita a ser infiel. Empezó menospreciando a su novio, diciéndole que no era muy guapo y ensalzando la forma de ser de Asraf. Al final, el roce hizo el cariño y JJ le puso cifras al asunto: «Dieciséis minutos estuvieron bajo las sábanas, luego Isa fue a por un bajo de agua y estuvieron otros dieciséis minutos. Eso es una prueba de apnea».

No quedó ahí la cosa, pues en «GH VIP» nunca descansan hasta echarle al fuego toda la leña que sea necesaria. Apenas unas horas después de que su novia se arrimase con otro ante las cámaras de televisión, Omar Montes entraba a la casa de Guadalix como último concursante del programa. A partir de ahora convivirá con el hombre que le arrebató a Pantoja, pero ha lanzado una advertencia: «Igual que ella estuvo dieciséis minutos yo me cogeré a otra y estaré veinte».

Por fortuna o por desgracia para Chabelita Pantoja, a ella le pillará todo fuera de la casa. Y es que la audiencia de «GH VIP» ha decidido fulminar a la Pantoja a las primeras de cambio. Miriam no podía creerse que estuviera salvada, ya que pensaba que sus constantes discusiones con sus compañeras la habrían granjeado la antipatía de los espectadores. Dulce Lapiedra, en plató, no perdió ocasión para atizar a Isabel Pantoja madre: «Se ha equivocado por completo llamando a Telecinco para pedir que salvasen a su hija. Ha aprovechado el momento para atacar sin piedad contra mi y para congraciarse con todo el mundo, pero eso ha perjudicado a su hija».

Pero a Chabelita no la dejaron marcharse sin cruzarse con Omar Montes. «Me han traído aquí para echar unos guantes de boxeo y he elegido dárselas a Asraf», vaciló Montes a su ya expareja. El cantante empezó a reprochar a Pantoja haber tonteado con Asraf y otras muchas cosas de su relación. Ella reaccionó y también criticó al rapero y dio comienzo una discusión a gritos. Los realizadores de «GH VIP» mantuvieron durante varios minutos un plano fijo de la disputa conyugal, que prontó degeneró en diálogo de besugos. «Tú ya puedes ser Beyoncé o la Pantoja, pero tú conmigo no vas a estar», zanjó Montes. Y ella fue mucho más tajante: «Me arrepiento de haber perdido el tiempo conmigo».

Acto seguido Omar Montes tuvo su segundo cara a cara antes de entrar en la casa. El encuentro fue con Asraf y fue de todo menos tranquilo. Aunque pronto JJ puso orden, las cosas ya estaban tensas. «¿Te crees alguien? Yo no soy nadie pero no me lo creo como tú. Estás muy subidito y un día te van a bajar los humos», le soltó Montes. «Venga, prueba», le retó Asraf. «Vas a ir al puto infierno de cabeza, hermano...Eso de ponerte en medio de una pareja es muy malo», le regañó el rapero. Pese a la paz que intentó poner JJ, se calentaron más todavía y a punto estuvieron de llegar a las manos. «Como haya más peleas de estas vais a durar poco aquí», advirtió JJ.

También Aramís Fúster ha tenido unos días difíciles. La vidente de Guadalix de la Sierra, tirada en el sofá ante la cámara, improvisó un monólogo con derivas místicas e inspiración existencialista: «Me falta fuerza, me falta hasta el aire que respiro...Y no estoy haciendo teatro, aunque pueda parecerlo. Si te mirase a los ojos te podría decir lo mismo», se dirigió no se sabe muy bien a quién. «En este momento me siento saturada, lo siento...», y se dejó caer sobre el sofá mirando al infinito.

Todo esto no era un espectáculo gratuito, sino que tenía un sentido muy claro: «Necesito estar sola, necesito irme y por eso os pido que me nomineis. He perdido el alma y me he perdido a mí misma. Por eso quiero irme». «Me encanta cuando te pones en plan Sócrates», la cortó Jorge Javier Vázquez.

Más tarde el jefe se sacó de la manga un juego que dejaría dos concursantes inmunes y con el poder del intercambio en las nominaciones. Los concursantes de «GH VIP» debían ponerse en parejas para lanzarse a una piscina de barro. Se quedó sin pareja Aramís Fúster, que decidió no participar porque dijo haber pasado «mucho vértifo esta semana». A Jorge Javier no le hizo mucha gracia la apatía de la adivina, pero tampoco podía obligarla a participar. El objetivo de los concursantes era buscar letras entre el barro con las que luego formar una palabra, claro que con el tiempo limitado. Los ganadores del juego resultaron ser Ángel y Verdeliss.

Chabelita llegó al plató con la lengua caliente: «Me arrepiento de no haber hecho más estupideces». A JJ le costó aguantarse la risa. Luego contó la genealogía de su infidelidad: «Aramís empezó a decirme que me dejara llevar...y ahora me arrepiento de no haberme dejado llevar más todavía». Le pusieron un audio de la llamada de su madre a «Sálvame», en la que decía lo mucho que sufría por su hija. Esta lloró emocionada al escuchar sus palabras, pero también creyó que «mi madre se ha equivocado con esto...Tengo un hijo de 4 años y le voy a dar todo el amor que yo nunca tuve».

Tras la ronda de nominaciones salieron los nombres de los tres concursantes que se enfrentarán a la expulsión la próxima semana en «GH VIP»: Aramís, Miriam y el Koala. A Ángel y Verdeliss se les ofreció su poder de sacar a uno de los nominados y meter a otro, pero finalmente decidieron no implicarse y dejar las cosas como estaban.