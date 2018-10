«Sábado deluxe» Carlos Lozano destapa la cara oculta de Miriam Saavedra El presentador de televisión concede una demoledora entrevista en la que detalla su relación con la concursante de «GH VIP»

Carlos Lozano pasaba este sábado por el programa de Telecinco «Sábado Deluxe» y daba una demoledora entrevista en la que contaba la verdad, con pelos y señales de su relación con Miriam Saavedra después de que, según él, se le haya acabado la paciencia y se haya cansado de las mentiras de su ex pareja.

El presentador visitaba este lunes las casa de «Gran Hermano VIP» para enfrentarse a su ex pareja, Miriam, y a la madre de su hija, Mónica Hoyos. Aunque en la visita de Carlos Lozano a la casa de Guadalix fue Mónica la que se llevaba la peor parte del tremendo enfado con el que este llegaba, este sábado, el ex gran hermano ponía en su puto de mira a Miriam.

Carlos Lozano aseguraba que llegaba a esta entrevista muy decepcionado y dispuesto a terminar de una vez por todas con el sufrimiento que Miriam le estaba provocando y contó todos los detalles de su relación con la peruana y, cómo esta le ha engañado en más de una ocasión en el tiempo que ha durado su historia de amor.

La entrevista comenzaba con Lozano contando como se conicieron él y Saavedra y cómo había comenzado su relación, y es que, como ya habían contado en alguna otra ocasión, fue un flechazo para los dos, se vieron en un restaurante cercano a donde vivía Carlos por aquel entonces y se enamoraron a primera vista, de ahí nació «una historia de amor muy bonita» como él bien decía.

Una exclusiva a sus espaldas

Pero pronto empezó su particular cruzada contra la concursante de GH VIP 6, como él mismo decía, los problemas de la pareja se remontan a casi el principio de su relación, cuando Carlos estaba concursando en «Gran Hermano VIP», Miriam habría firmado una exclusiva con una conocida revista para hablar de su enfrentamiento con Mónica, que por aquel entonces empezaba. Cuando Carlos salió del concurso, se enteró de lo ocurrido y tuvo una fuerte discusión acerca del tema con Miriam, pero todo quedó ahí porque ella le dijo que había sido engañada, ya que caba de llegar a España y no sabía como funciona este mundillo en nuestro país, y todo quedó ahí, porque el presentador consiguión parar la entrevsita. Tiempo después, Carlos se enteró de que era ella quién le había engañado a él.

Planes de boda

«Seguramente me habría casado con ella pero le dije que no, de momento», según Carlos Lozano, desde ese instante su relación emepzó a ir a peor, Miriam se habría empezado a distanciar de Carlos y a hacer más vida con sus amigas que con él, y ese habría sido el motivo de muchas de sus discusiones.

El gran momento de la entrevista llegaba cuando Carlos soltaba el bombazo de que Miriam se habría quedado embarazada poco antes de entrar a «Gran Hermano VIP» , y es que ahí no quedaba la cosa, porque como asegura el madrileño, a pesar de que Miriam «se empeñe» en decir que han roto hace ocho meses, se han estado viendo hasta el día de antes de que ella entrara en el concurso y que, por tanto, el bebé podría haber sido suyo. Pero «tuve dudas de que el bebé de Miriam fuera mío o de la persona con la que estuvo» refiriandose a que, según él, la peruana habría mantenito una relación a la vez que él con Hugo Castejón.

Estás declaraciones hicieron que el cantante llamara al programa y se produjera uno de los monetos más tensos de a noche al protagonizar un duro enfrentamiento con Carlos Lozano en el que este le llamó «cobarde y montajista» y le arremteía duramente contra Hugo con: «Lo que le pasa a este señor es que no soporta que a la mujer de la que está enamorado le guste otro».

«Estoy a punto de llorar»

El protagonista de la entrevista terminaba su vista al plató de Deluxe visiblemente emocionado al mandarle un mensaja a Miriam: «Te he amado con locura y te he dado cuanto estaba en mi mano. Mi madre está muy ofendida. No sé si me has engañado, ya me da igual pero ten cuidado con este señor, espero que te vaya bien y seas muy feliz. Yo te he cuidado como novio, como amante y como padre, estoy muy jodido y a punto de llorar, suerte», y a la madre de su hija le pedía, «déjame vivir mi vida».