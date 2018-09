Actualizado 03/09/2018 a las 23:07

«First Dates» comienza la semana con el mismo ímpetu con el que terminó la anterior y sin haber fallado a su cita con los espectadores ni un solo este día este verano: el trabajo de celestino profesional no permite vacaciones. No remite la marea de solteros desesperados a la busca del amor que llaman a la puerta del restaurante de Carlos Sobera para intentar resolver su gran problema: la soledad. Son ya muchas más de 717 las noches que «First Dates» lleva en antena en Cuatro y no parece que vaya a terminarse pronto, pues cada día decenas de solitarios aparecen por allí en busca de su alma gemela.

Para estrenar la semana llegó Ella, una punki de cresta y pelo morado, con 25 años a sus espaldas y que trabaja como cocinera vegana: «No quiero que nadie sea sueño de nadie ni de daña...La sociedad tal y como está ahora me parece algo destructivo. Todo está enfocado al egoísmo y la competencia, y eso no es sano para una vida en comunidad». Se definió como una persona «muy en contacto con mis emociones» y solamente tiene una condición para su pareja: «Me gustaría una persona que fuese vegana o estuviese en proceso de ello... No podría estar con alguien que desayune bacon».

Muy de su estilo era Nadia, una estudiante salmantina de 20 que aseguró que «los chicos me parecen todos iguales...Todos muy simples y pocos se salen de eso». Además, la joven se define como «una chica muy reivindicativa, yo no me quedo quieto y lucho contra lo que parece injusto». A primera vista parecían hechas la una para la otra, y tuvieron una gran sintonía desde que se sentaron a le mesa.

Ya al poco de sentarse descubrieron que las dos son veganas algo que, como dijo Nadia, «facilita muchos las cosas». También la salmantina dijo estar satisfecha con el aspecto de Ella, y comentó que «menos mal que no me han traído a la típica bella de los anuncios». Coincidieron en muchas otras cosas importantes, principalmente en su desprecio por los hombres.

Nadia volvió a hablar de la «pereza» que le dan los chicos, y Ella diciendo que «esa es justo la palabra que yo uso: pereza». «No me sentaría aquí a cenar con un tío ni de coña», el confió Nadia, bisexual confesa, «ya podempos coincidir en todo: puede ser vegano, apoyar el feminismo...Pero en el tema del sexo seguro que cae». Ella estaba de acuerdo, y con tantas concordancias fue inevitable que decidiesen tener una segunda cita.

Algo más tarde llegó Pedro, un jubilado alicantino de 75 que ya había cenado hace unos meses en «First Dates», pero el resultado había sido desastroso. A su llegada aseguró ser una persona muy coqueta y presumida en busca de una mujer que sea tan amante del baile y de la fiesta como él. Sobera le dejó llamar por teléfono a tres mujeres distintas que estaban en otra sala del plató, y él eligió a una por su voz tras una conversación muy breve.

La seleccionada fue Inma, una jubilada valenciana de 72 años de origen africano. Se sentaron a cenar y la conversación fue correcta, pero se notaba que no había demasiada chispa entre ellos. Además, los intereses de ella quedaron bastante claros con sus insistentes preguntas acerca del patrimonio de Pedro: «¿Y tú qué pensión tienes?, ¿de cuánto es?». Él quiso pasar ese tema por encima, contestando que tiene «para vivir», pero Inma insistió: «¿Pero tendrás unos ahorrillos, no?». Estaba claro que el amor no cuajaba, por lo que cada uno se marchó por su lado.