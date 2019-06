Actualizado 08/06/2019 a las 12:44

Casi a las 22.00 de la noche de este viernes, el Real Madrid hizo oficial el esperado fichaje de Eden Hazard. El futbolista belga del Chelsea llegará al conjunto madridista por una cantidad cercana a los 100 millones de euros, nada más y nada menos, en un movimiento del que llevaban varios días hablando en «Jugones» y «El chiringuito», los dos programas que Josep Pedrerol presenta en Atresmedia, el primero en La Sexta y el segundo, en MEGA.

El pasado miércoles, el televisivo anunció en «Jugones» que el traspaso de Hazard a la escuadra merengue se haría oficial antes del jueves. Y el jueves, un espectador del formato le recordó por medio de Twitter su vaticinio. Entonces, Pedrerol se envalentonó. «¿Qué dijimos ayer en “Jugones”? Que entre esta tarde y mañana. O sea, que el día acaba a las 12 de la noche», comentó, antes de terminar de venirse arriba y apostar. «Si no se anuncia hoy, mañana no presento “Jugones”. Hasta mañana o hasta cuando sea», sentenció, antes de despedirse.

Pero el jueves llegó a su fin y el Real Madrid no oficializó la operación. Entonces, en «El chiringuito» comenzaron a recordar la promesa que Pedrerol había hecho en «Jugones», acerca de si debía o no estar al frente del espacio el viernes. Algo que, finalmente, el presentador no hizo. En su lugar, fue Guillermo Moreno quien estuvo al frente del formato.

Pedrerol, no obstante, apareció por sorpresa al final del programa. «Hoy no debía presentar “Jugones”. Estaba claro. Tenía que cumplir mi palabra. El acuerdo por Hazard es total. Pero el anuncio de su fichaje aún no se ha producido. Por lo tanto, he quedado retratado», espetó el televisivo, antes de despedir el programa.

Horas después de que «Jugones» llegase a su fin el viernes, el Real Madrid anunció la incorporación de Hazard. Entonces, Pedrerol se pronunció en Twitter. «¡Por fin! Última hora: Hazard ya es jugador del Real Madrid. ¡Felicidades, madridistas! ¡Ahora sí!», escribió. La apuesta con la audiencia, sin embargo, la perdió.