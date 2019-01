Actualizado 17/01/2019 a las 22:20

Su rostro ha pasado de protagonizar horas de debate en «El chiringuito» a desaparecer de la televisión de un día para otro. Nacho Tellado, el arquitecto del programa que conduce Josep Pedrerol en MEGA, hace ya varios meses que no aparece en la pequeña pantalla, cuyas noches y madrugadas abandonó de la noche a la mañana sin ningún tipo de rastro.

Allí acudía para analizar las jugadas más polémicas del panorama futbolero, con un método que él mismo ha registrado y basado en puntos de fuga y líneas rectas a las que sacaba rédito gracias al programa informático Autocad. Tellado examinaba las jugadas en las que entraba en juego el sistema de videoarbitraje, el famoso VAR, que el arquitecto no dejó de cuestionar en todo el tiempo que estuvo en televisión. «Estaba analizando el VAR en septiembre y había mucho revuelo por todos sus fallos. Pero de repente, pasé de ir varias veces por semana a “El chiringuito” a dejar de salir. Tampoco sé lo que pasó, solo que desaparecí de la noche a la mañana sin que nadie me diese ninguna explicación», explica a ABC, al otro lado del teléfono.

En un principio, no pensaba que sus tiempos en el programa de Pedrerol, con el que llevaba cinco años trabajando, primero en «Punto Pelota» (en Intereconomía) y después en «El chiringuito», hubieran llegado a su fin. «Cuando dejé de salir de golpe, pensaba que era para que descansase un poco. Pero veo que pasan los días, las semanas y los meses, y que sigo sin aparecer, pese a que la polémica sobre el VAR no cesaba», comenta. «Entonces, me doy cuenta de que algo está pasando, pero no sé el qué. Después, en las redes sociales, me doy cuenta de que Pedrerol y algunas personas más del programa me dejaron de seguir. Ahí ya me terminé de ver más fuera que dentro de la televisión», asegura Tellado, que dio a conocer su situación en una entrevista con el «youtuber» Víctor Palacios.

Su conversación con Javier Tebas

El detonante, como el propio arquitecto afirma, fue una conversación que mantuvo con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, acerca de la eficacia del VAR. «Tebas me agregó a LinkedIN y entonces, decidí enviarle un correo para comentarle que tenía un método alternativo al VAR, por si quería conocerlo. Un método que, incluso, tenía menos margen de error que el VAR y que estaría encantado de enseñarle. “Yo estoy aquí para ayudar”, le dije», explica Tellado, antes de ahondar en la respuesta del mandatario. «Su contestación no fue nada rara. Me dijo que ese correo no era la dirección adecuada para hablarle de esos temas, pero que en vista de lo que yo le decía, iba a advertir a la empresa que se encarga de gestionar el VAR», expresa.

A partir de entonces, y en «un espacio muy corto de tiempo» todo cambió. «Mi conversación con Tebas se quedó ahí, pero de repente dejé de salir en televisión. No sé qué hay detrás de todo esto o si hay intereses de por medio, porque nadie me ha dado ninguna explicación. Todo son especulaciones», afirma Tellado, que lanza una pregunta al aire. «Si no te da nadie explicaciones, ¿cómo puedes saber por qué sales de un sitio?», se cuestiona el arquitecto, que reconoce no saber «absolutamente nada» de sus compañeros de «El chiringuito» desde finales del pasado mes de septiembre, cuando dejó de salir en el formato de Atresmedia.

«He perdido el contacto con casi todos ellos», expresa el excolaborador del programa, que en cambio afirma que ha hablado en alguna ocasión con Jorge D'Alessandro, Rafa Guerrero y Tomás Roncero. «Nunca me he llevado mal con nadie de ahí ni tuve ningún tipo de problema», recalca, antes de hablar expresamente de su relación con Pedrerol, el que fuera su jefe durante cinco años. «Hace mucho tiempo que no tengo contacto con él. Ni siquiera me acuerdo de la última vez que hablamos, pero sería más o menos a finales de septiembre, cuando dejé de aparecer en “El chiringuito”», cuenta.

Pese a que ya no sale en «El chiringuito», su método sigue siendo utilizado en el programa. «Registré la marca hace cinco años, pero me la están copiando sin pagarme nada. Que me copien bueno, tampoco es tan malo, porque eso quiere decir que has creado una tendencia. Que cada uno haga lo que quiera, pero el cómo lo hacen... ellos sabrán», afirma Tellado. El arquitecto volvió a sacar su método a relucir el pasado domingo, para explicar que el tanto que encajó el Real Madrid frente al Real Betis no fue legal. Sin embargo, en el programa de MEGA comentaron, con el mismo sistema, que sí que lo fue. «Es muy complicado criticar mi método, utilizando mi método. Es un poco de risa», explica a ese respecto, antes de dar carpetazo al asunto. «“El chiringuito” es una etapa cerrada de mi vida», enfatiza el arquitecto.

Una cuestión de «incompatibilidad»

ABC se ha puesto en contacto con Atresmedia, aunque ni el grupo afirman que ni la cadena ni «El chiringuito» van a dar información al respecto de lo sucedido. Sin embargo, tal y como ha podido saber este medio, en el programa no sentó nada bien aquella conversación de Tellado con Tebas, que interpretaron como un ofrecimiento del arquitecto para trabajar en la LFP. Fue ante esa «incompatibilidad», así las cosas, que el espacio que dirige Pedrerol dejó de contar con él.