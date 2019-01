Actualizado 15/01/2019 a las 20:45

La implantación del arbitraje por asistente de vídeo, más conocido como VAR, en el fútbol al más alto nivel, ha sido una de las grandes novedades de esta temporada en materia deportiva. El sistema ha impartido justicia y disgustos a partes iguales y ha ocupado horas y horas de tertulia en «El chiringuito», el programa diario que conduce Josep Pedrerol en la cadena de Atresmedia MEGA.

Un espacio que, hasta hace unas pocas semanas, contaba entre sus colaboradores con el arquitecto Nacho Tellado, encargado de analizar las jugadas más polémicas de cada partido con escuadra y cartabón, haciendo gala de sus conocimientos matemáticos y de un método creado por él para tal fin, que era el que utilizaba en el formato de Pedrerol. Sin embargo, el joven lleva varias semanas alejado de «El chiringuito», programa del que desapareció de la noche a la mañana sin ningún tipo de explicación.

Su repentina ausencia del programa ha extrañado mucho a los seguidores del programa en los últimos meses. Tiempo después de su última presencia en «El chiringuito», el joven ha reaparecido en una entrevista con el «youtuber» Víctor Palacios, en la que ha aclarado su salida del espacio de Atresmedia. Un proceso en el que, según sus palabras, habría tenido gran parte de culpa su crítica al VAR. «En septiembre, cuando llegué de mis vacaciones de verano, comencé a analizar jugadas y me di cuenta de que el VAR, en jugadas analíticas como en las que hay que analizar un fuera de juego, tenía fallos. Ya me había fijado en el Mundial, pero entonces no había pasado nada polémico», comenzó diciendo el excolaborador de «El chiringuito» en su entrevista.

Sin embargo, Tellado fue más allá. «Empecé a darme cuenta de que había algo que pasaba. Pensé: “Hay que destaparlo”. Y fue cuando lo destapé todo y quedó más que en evidencia. Ahí me la jugué, porque yo soy solo yo, y el VAR es una entidad con muchísimo dinero y presupuesto. Ahí me la jugué, pero saqué mi portátil en “El chiringuito” y dije... “Yo desmantelo esto”», añadió. Aunque no quedó ahí la cosa. «Una vez que desmantelo el VAR, se monta la de Dios. En estos cinco años, he salido en “El chiringuito” y “Punto Pelota” analizando jugadas, pero ahora era diferente, porque había desmantelado a una institución», remarcó Tellado.

Su conversación con Tebas

Su manera de proceder, no obstante y según sus palabras, no pareció agradar a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. «Un día estaba en mi casa y ahí empezó todo. Me llega una notificación de que Javier Tebas me había agregado a su red de contactos de LinkedIn. Entonces le dije: “Yo tengo un método que creo que has visto, y el método que tiene La Liga es fraudulento. Yo tengo otro método, y si algún día quieres conocerlo, estoy encantado de mostrártelo, por si quieres una segunda opinión”. Yo solo quería aportar cosas buenas al fútbol», señaló el excolaborador de «El chiringuito».

Sin embargo, el resultado no fue el que él esperaba. «Cuando hablo con Tebas y de repente, de la noche a la mañana, desaparezco de la televisión. Llega el fin de semana y no voy a “El chiringuito”. A finales de septiembre me hacen un reportaje en “As” y esa fue la última vez que salí en un medio. Después llega octubre, noviembre, diciembre y no he vuelto a la televisión nunca más», expresó tajante Tellado. «¿Y cómo te llega la noticia de que no vas a aparecer más en “El chiringuito?», le preguntó Víctor Palacios. «A mí no me llega ninguna noticia. Llega un punto en que veo que nadie me llama para ir a “El chiringuito”, cuando se supone que el tema del VAR está en la cresta de la ola y que yo era el principal responsable del tema. Lo normal era que estuviera yendo muchísimo. De hecho, en septiembre llegué a ir mucho, porque interesaba a todo el mundo. Estaba yendo una burrada», comentó Tellado.

«Pedrerol y el resto de colaboradores me dejaron de seguir en redes sociales»

Tras ello, continuó hablando sobre el VAR y acerca de su salida del programa. «El VAR tenía la línea torcida. Quería que la gente se diera cuenta de que era un fraude. Y de la noche a la mañana, me dejan de llamar. Dejo de salir en todos los medios y me pregunto: “¿Qué es lo que estás pasando?”. A mí nadie me ha dicho que no vaya a volver a “El chiringuito”. Pero de repente, me di cuenta de que Josep (Pedrerol) y el resto de colaboradores me dejaron de seguir en las redes sociales, como Twitter e Instagram. Entonces, me di cuenta de que estaba más fuera que dentro. Y no sé por qué, pero estoy fuera».

A continuación, el joven explicó que únicamente algunos colaboradores del programa, como Rafa Guerrero y Jorge D'Alessandro, se han preocupado por su estado desde su despido. «Del resto, no sé nada desde hace meses»,aclaró el excolaborador de «El chiringuito».

La entrevista de Tellado con Palacios no pasó desapercibida en redes sociales. En YouTube, supera las 150.000 visualizaciones, mientras que el Twitter cientos de usuarios han cargado contra Pedrerol por su manera de proceder contra su colaborador. En la citada red social, el presentador ha sido calificado de «sinvergüenza», «asqueroso», «impresentable», «manipulador» y «cagón» por lo sucedido, argumentando que el presentador optó por prescindir de él tras un presunto enfado de Tebas. «Lo de Nacho Tellado es lamentable. La única persona seria y profesional de todo el plató y Pedrerol le despide por analizar un error del VAR. “El Chiringuito” cada vez está cayendo más bajo», publicó otro usuario.

Lo de Nacho Tellado es lamentable. La única persona seria y profesional de todo el plató y Pedrerol le despide por analizar un error del VAR. El Chiringuito cada vez está cayendo más bajo. — Gael Villanueva (@dominus234) 14 de enero de 2019

Era fan de el @elchiringuitotv; pero @jpedrerol manipula mucho, tiene su agenda pro-madrid y ademas la forma como sacaron a el arquitecto Nacho Tellado si dejo mucho que desear. El legado de Pedrerol se esta viendo manchado por la agenda de Florentino; es bien triste. — Anthony Scaralucci “the looch” (@scaralucci) 14 de enero de 2019

Así parece que funciona esto: El señor Tebas se disgusta con @naxotellado y se lo hace saber a Pedrerol. Nacho a la calle de mala manera. Ahora Pedrerol pone la maquinaria a funcionar. Qué vergüenza de “periodismo” deportivo hay en este país. @VPalacios__ ánimo Nacho Tellado! pic.twitter.com/mJ48Y3HBy5 — Alejandro 🤙🏻😌 (@jamg99tfe) 13 de enero de 2019

1- Nacho Tellado desmonta el VAR

2- Javier Tebas presiona al chiringuito

3- Pedrerol despide a @naxotellado y contratan a otro

4- Nacho nos enseña los errores en el @diarioas

5- el nuevo arquitecto del chiringuito coincide con el var

TAL CENSURA EN 2019... — Fernando Machín (@ferchu_17MF) 14 de enero de 2019