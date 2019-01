Actualizado 13/01/2019 a las 14:08

El Levante UD venció al FC Barcelona el pasado jueves por 2-1, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey del fútbol español. Un partido en el que los espectadores pudieron presenciar una acción tal cómica como surrealista, cuando, antes de un saque de córner, el portero del Barcelona Jasper Cillesen y su compañero Sergio Busquets cayeron al suelo al mismo tiempo y de la misma manera tras un pequeño choque con el central del Levante Chema Rodríguez, exjugador del Alcorcón.

Miles de televidentes, que presenciaron el encuentro a través de La 1 de TVE, Gol y TV3, cadenas que lo retransmitieron simultáneamente, acusaron al guardameta y al centrocampista del Barça de haber hecho «teatro» en esa acción. Una jugada que quisieron comentar en «El chiringuito», programa que presenta Josep Pedrerol en MEGA, cadena de Atresmedia. Sin embargo, Mediapro, estamento encargado de elaborar los resúmenes después de cada partido, no incluyó las imágenes de aquella polémica en el vídeo del partido entre Barcelona y Levante, por lo que Pedrerol y sus colaboradores atacaron con dureza al ente administrado por Jaume Roures.

Todo sucedió cuando el presentador pasó a leer, en directo, un «tuit» del colaborador de «El chiringuito» Juanma Rodríguez, que no se encontraba en plató. «¿Se ha retratado ya Lobo Carrasco (otro de los colaboradores) sobre el desmayo sufrido por Busquets? ¿Veremos a Sergio en la próxima gala de los Oscar?», se preguntó Rodríguez. Antes de ceder el turno de palabra a Carrasco para que contestase, Pedrerol quiso hacer un alegato. «No tenemos la imagen, porque Mediapro, que es quien hace los resúmenes, ha considerado que esta imagen no tenía que aparecer. No es que no la queramos poner», espetó, antes de personificar lo sucedido directamente en Roures y en Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, a pesar de que el encuentro era de Copa del Rey, una competición gestionada por la Federación Española de Fútbol y no por la Liga.

«Consideran que esto (las imágenes de la polémica con Busquets y Cillesen) no hay que mandarlo, porque quizá consideran que mancha la competición. Consideran, por criterio, que esta imagen no hay que mandarla a las televisiones. Quiero que lo sepáis, que quien tiene los derechos, que es Mediapro, considera que esto no hay que mandarlo. No penséis que nosotros no metemos la imagen de Busquets. Son ellos, que intentan, de vez en cuando, manejar la información», siguió diciendo Pedrerol. «Es un poco lamentable que te manden el resumen y escondan una imagen. No podemos esconder las imágenes. Desde Atresmedia haremos una queja formal a Mediapro, porque esto no es dar la información completa. No pueden censurar imágenes y creo que Mediapro está censurando imágenes a los espectadores, que tienen derecho a verlas. Me parece un poco grave», condenó el presentador.

A sus quejas se sumaron varios de sus colaboradores, como Tomás Roncero, Cristóbal Soria y Edu Aguirre. El segundo, incluso, acusó a Mediapro de censurar expresamente a «El chiringuito» y no al resto de programas o cadenas.