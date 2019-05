El día que Doris Day no quiso cantar «Qué será, será»

Actualizado 13/05/2019 a las 16:12

La muerte deDoris Day deja a Hollywood huérfano de uno de los últimos vestigios de su época dorada. Legendaria estrella con una nominación al Oscar, la rubia actriz ha pasado a la historia como la intérprete de la canción «Qué será, será» (Whatever will be), compuesta por Joy Livingstone y Ray Evans para la película «El hombre que sabía demasiado», de Alfred Hitchcock, y ganadores del Oscar a la mejor canción original por el mítico tema.

Curiosamente, pese a ser la canción con la que identificarían a la actriz de «Confidencias de medianoche», donde volvió a coincidir con Rock Hudson, y un popular tema seis décadas después de su lanzamiento y su reconocimiento de la Academia de Cine, a Doris Day no le gustaba «Qué será, será».

De hecho, tal y como contó en más de una ocasión el compositor y también amigo de la actriz, Jay Livingston, la intérprete prefería «We'll love again».

Cuando el estudio le obligó a grabarla, cedió finalmente, no sin antes advertir: «Es la última vez que oirás esta canción». La condena particular de esta actriz, casada en cuatro ocasiones, fue ser identificada para siempre con esta canción, que volvió a sonar en su película «No os comáis las margaritas» y en la cabecera de su programa de televisión.