Recientemente ha sido noticia un vídeo de una 'tiktoker' por crear una «polémica» al no querer ceder su asiento de primera clase a una madre y a su hijo, de unos trece años, para que viajaran juntos. Anécdota de la que se han hecho eco los medios, principalmente digitales, porque la misma dueña del asiento grabó un vídeo contando la experiencia en su cuenta, creando una serie de comentarios en su contra, pero muchos de ellos a su favor. Ella alegaba que había pagado su asiento, por lo visto uno de los más cotizados por su comodidad y situación, y que quería vivir la experiencia del mismo, por lo que se negó a hacer el cambio, algo por lo que estaba en todo su derecho. La polémica venía porque ¡hay qué ver que no le cedió el asiento a un niño! Que le faltaba empatía, que así iba el mundo, que si falta de solidaridad, que patatín, patatán…

Por otro lado, los que la defendían alegaban que la madre debería haber previsto que les podían dar asientos separados, lo cual pasó, que si querían ir que los pusieran juntos, deberían haber realizado previamente el pago de la tasa exigido para poder elegir el sitio, tal y como había hecho la 'tiktoker', también sostenían que había gente con mucha jeta que querían ahorrar en el billete, pero luego exigían que se les dejara el sitio a la carta, por lo visto es una práctica común hacer eso, lo de coger asiento al boleo y luego no conformarse.

Yo he viajado mucho en tren y me he visto en muchas situaciones dispares, por lo que siempre he sido fiel defensora de sentarme en el sitio que me ha tocado, si no lo he elegido previamente por supuesto, porque así evito muchas pamplinas, y aun así teniéndolo asignado dan la tabarra. Yo estoy a favor de la 'tiktoker', ella pagó su asiento y nadie tiene por qué levantarla de ahí si ella no quiere, al menos que sea por causa de fuerza mayor, todo es entendible y razonable en su justa medida.

E incluso en el caso de que no fuera un asiento numerado, ella habría llegado primero al sitio, ya que estaba sentada en el mismo y por lo tanto reclamado. Lo malo de estas situaciones es que son las compañías, tanto aéreas como ferroviarias, las que ganan, pues nos obligan a pagar un incremento en el billete si no queremos tener «rencillas» con el resto del pasaje. Como decía mi abuela; esto antes no pasaba, al menos en RENFE cuando uno compraba el billete bien en turista bien en preferente, nunca se tenía pegas en elegir asiento, de los que estuvieran libre en ese momento, claro está, no era plan de quitarle el billete a otro individuo.

El rollo vino cuando cambió eslsistema de ventas de billete a básico, elige y premium, que se asemeja bastante al sistema de venta de billetes de los aviones, que te cobran tasas por todo (si no que se lo digan a los usuarios de Ryanair). Supuestamente, este nuevo sistema era una mejora para el cliente, cuanto más pronto compres el billete, más barato, y una manera de hacer competencia con los nuevos operadores ferroviarios (como Iryo u Ouigo), pero yo no lo termino de ver claro, o tal vez sea porque ando a caballo entre dos generaciones y aunque suelo estar al día de las tendencias del mundo en general, hay «modernidades» que a veces se me escapan, o será que a veces tengo memoria de elefante y me acuerdo de aquellos «días azules» para viajar, hago comparaciones y me sale un mix de tendencias neo-retro. Sea como fuere, yo según diga mi billete, como dice la canción del Corro de la Patata: …Achipé, achipé, aquí sentadita me quedé.

