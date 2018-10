La Voz

Entre lo urgente y lo importante existe un abismo y así se lo explicó, en su momento, el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a uno de sus asesores durante una reunión de trabajo en Cádiz. El ministro se encontraba en plena entrevista con un medio de comunicación cuando un miembro de su equipo se acercó para informarle de que tenía una llamada importante. Rubalcaba detuvo en seco la conversación con el periodista y preguntó si se trataba de algo «urgente o importante». La respuesta del asesor fue tajante: «solo importante, ministro». Rubalcaba entonces explicó que una llamada importante puede esperar unos minutos, sin embargo, una llamada urgente, «no» y siguió con la entrevista. Este ejemplo puede servir para explicar, en cierto modo, la forma de gobernar del alcalde de Cádiz, donde prioriza a su criterio lo importante sobre lo urgente. José María González ‘Kichi’ ha tenido especial fijación desde que llegó a la Alcaldía en junio de 2015 por la remunicipalización de algunos servicios. Cabe preguntarse si es importante o urgente para Cádiz esta actuación. La respuesta es obvia, puede ser importante, pero en absoluto urgente. Una remunicipalización de servicios no es prioritaria si con la externalización se pueden salvar los muebles. Sin embargo, ‘Kichi’ se empeñó en devolver la titularidad pública al servicio de playas. Esta acción generó un conflicto político, ya que los grupos de la oposición entendieron que no era procedente y fue la Subdelagación del Gobierno la que recurrió en el juzgado contra esta medida municipal al entender que el proceso no era legal. La justicia le ha dado la razón al alcalde y destaca que el Ayuntamiento realizó de manera correcta la integración del personal de playas a la sociedad Cádiz 2000. Este triunfo del alcalde ha servido al equipo de Gobierno para defender a ultranza la remunicipalización de nuevos servicios, pero ¿es verdaderamente importante esta acción de Gobierno? La respuesta la ha dado el PP. Los populares han situado lo urgente por encima de lo importante y señalan que hay actuaciones ahora que no se pueden paralizar como es el apoyo real a las asociaciones socio-sanitarias que trabajan en favor de los vecinos de Cádiz. Varias de estos colectivos han denunciado que el consistorio las ha abandonado. Esto necesita una solución urgente.