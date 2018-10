Las intermitencias de la muerte «Me estremece pensar que vivimos tan al margen de nosotros mismos que necesitamos, de vez en cuando, bofetadas de la más cruda realidad...»

Yolanda Vallejo

Vuelvo a leer a José Saramago, ahora póstumo, veinte años después de que la Academia Sueca le concediera el Nobel, y me reafirmo en que la muerte no ha hecho más que mejorar su maravillosa prosa y actualizar de una manera espeluznante todo lo que dejó escrito en su obra. A veces pasa. Al menos, a mí me pasa, y me estremece pensar que vivimos tan al margen de nosotros mismos que necesitamos, de vez en cuando, bofetadas de la más cruda realidad y grandes dosis de sentido común. Hablaba Saramago de la «soberbia infinita» del ser humano, empeñado en vivir por siempre y en derrotar a la muerte cuando, en 2005, presentaba una de sus novelas más hermosas, la