Por sus crímenes los conocerás Nos quieren convencer de que, como decimos aquí, 'la cosa está fatal'. Y no es cierto. La que está fatal es la clase política en general, no la sociedad

Afortunadamente, no es Cádiz un lugar que destaque por su índice de criminalidad. Y si no fuera por los muchos y muy variados delitos que tienen que ver con el narcotráfico, ese indicador sería todavía mucho más bajo. Podemos decir sin riesgo a equivocarnos que los gaditanos vivimos relativamente tranquilos. Y por fortuna también, esta situación es extensible al resto de España, sin duda uno de los países más seguros del mundo. Probablemente –en realidad probablemente no, seguro– no valoramos este dato como debiéramos, pues sólo hay que compararlo con el de numerosos países de cualquier otro continente, e incluso de Europa, para darnos cuenta de cómo hemos evolucionado en las últimas décadas desde un punto de vista económico y