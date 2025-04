'Oppenheimer', era lo previsto, se ha llevado siete Oscar, entre ellos mejor película, director ( Christopher Nolan), actor protagonista (Cillian Murphy) y actor de reparto ( Robert Downey Jr).

Ha sido la gran triunfadora en una noche en que ha habido muchas derrotas porque aparte de 'Barbie' que, ha obtenido el Oscar a la mejor canción: 'Los asesinos de la luna', la más que notable película de Martin Scorsese se ha ido de vacío porque, ni siquiera la protagonista, la actriz nativa americana Lily Gladstone ha podido conseguir el de mejor actriz que ha recaído finalmente en la compleja película de Yorgos Lanthimos, 'Pobres criaturas', que ha sido otra de las triunfadoras de la noche con cuatro estatuillas.

El cine español ser vuelve de vacío. Ni 'La sociedad de la nieve', que optaba a dos Oscar, ni 'Robot Dreams', la poética película de animación de Pablo Berger ha conseguido premio, más allá de ser finalistas en la gran fiesta del cine que ya es un logro importante. La película de J.A. Bayona tenía fuertes competidores como mejor película extranjera y ha sido finalmente la inglesa 'La zona de interés' quién se ha llevado el gato al agua, consiguiendo además el Oscar de sonido.

Ambas, 'La sociedad de la nieve' y 'La zona de interés' se habían visto beneficiadas por la ausencia de 'Anatomía de una caída', la excelente opera prima de Justine Trier que, inexplicablemente no fue elegida por Francia para representarla en Hollywood y dejó via libre a otros filmes. La película francesa, que fue nominada en cinco categorías, consiguió finalmente uno de los premios mayores como es el de mejor guion original. Sí hubo cierta sorpresa en el correspondiente a guion adaptado ya que recayó en 'American fiction', película que creo no se ha estrenado comercialmente en España, aunque sí podemos verla en las plataformas. Es una comedia 'sui géneris', critica con la sociedad y de paso con la literatura.

Hubo Oscar de mejor actriz de reparto para Da 'Vine' Joy Randolph por su papel en 'Los que se quedan' comedia dramática que ha visto empañada las buenas críticas que había obtenido por una denuncia de plagio.

Unos Oscar que no han tenido muchas sorpresas , con una ceremonia sin alharaques, algo más larga de lo previsto, aunque no demasiado y algunas reivindicaciones como la petición de algunos de los premiados al fin de las guerras en Gaza y Ucrania, como recordó el ganador del mejor corto documental Mstyslav Chernov, por '20 días en Mariúpol'. A la entrada del escenario donde tuvo lugar la gala de Los Ángeles hubo también numerosos manifestantes contra la película 'Oppenheimer', al considerar que el «padre» de la bomba atómica es el culpable de muchos de los males que padecemos actualmente.