Irán y EE.UU. entre los primeros en felicitar a Boris Johnson

El primer líder internacional en felicitar este martes a Boris Johnson por su victoria ha sido el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se había ya referido en numerosas ocasiones al político británico como un «amigo». «Enhorabuena a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. ¡Será grande!», ha escrito en Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

El nuevo sucesor de Theresa May también ha recibido las felicitaciones de Irán, en medio de las tensiones entre los dos gobiernos tras varios enfrentamientos en las últimas semanas en el estratégico estrecho de Ormuz. El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, ha publicado en Twitter: «Felicito a mi antiguo colega por convertirse en el primer ministro de Reino Unido». El iraní ha añadido que Teherán no busca una «confrontación» con Londres, sino que solamente ha defendido el derecho proteger sus aguas en el golfo Pérsico y ha insistido en que el apresamiento por las autoridades británicas en Gibraltar de un buque contratado por Irán fue un acto de «piratería».

The May govt's seizure of Iranian oil at behest of US is piracy, pure & simple.



I congratulate my former counterpart, @BorisJohnson on becoming UK PM.



Iran does not seek confrontation. But we have 1500 miles of Persian Gulf coastline.These are our waters & we will protect them pic.twitter.com/svEqmEHQBM