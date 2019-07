Cascada de dimisiones en el Gobierno británico por la elección de Boris Johnson como primer ministro

El ministro de Desarrollo Internacional y exaspirante a suceder a Theresa May, Rory Stewart, anunció este martes su dimisión tras conocerse que Boris Johnson será el nuevo jefe del Gobierno del Reino Unido.

Stewart quedó eliminado en la carrera al 10 de Downing Street el pasado 19 de junio, después de sumar tan solo 27 votos en la tercera ronda de votaciones «tories» para encabezar el Partido Conservador.

El exministro fue el único candidato que aseguró que un Brexit sin acuerdo sería «catastrófico» para el país y defendió que la Unión Europea (UE) no haría concesiones más allá del acuerdo que ya selló May el pasado noviembre.

Al igual que hizo minutos antes el ministro de Justicia, David Gauke, Stewart señaló a través de las redes sociales que ha sido un «honor» formar parte del Ejecutivo y que ahora servirá a su circunscripción, Cumbria, desde la bancada conservadora de la Cámara de los Comunes.

Stewart se sumó así al titular de Justicia, que presentó su renuncia al poco de conocerse la victoria de Johnson, a la secretaria de Estado de Educación, Anne Milton, y al secretario de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, que decidieron abandonar el Gobierno antes de conocer oficialmente la victoria de Johnson.

I resigned as Foreign Office minister this morning. Here is my letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/1kpt7rHsF0