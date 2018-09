Facebook y Twitter se disculpan por fallos de seguridad Los directivos comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos

Silvia Nieto

El director de Twitter, Jack Dorsey, y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, comparecieron ayer ante el Congreso de Estados Unidos para defenderse de las sospechas de parcialidad que pesan sobre ambas redes sociales, acusadas de favorecer los intereses de la izquierda americana en perjuicio de los conservadores, y sobre su posible uso por parte de potencias extranjeras para interferir en la política interior del país.

Por la mañana, durante su declaración conjunta ante la Comisión de Investigación del Senado, Dorsey explicó que Twitter no estaba «preparado» para hacer frente a las campañas de manipulación, recordando que la red social fue creada como una «plaza pública» desprovista de armas para combatir «los abusos, el acoso y la propaganda». Con un tono «conciliador y arrepentido», tal y como adelantó «The New York Times», el directivo insitió en que la «ideología política» no es el motor que mueve su compañía, que identifica «diez millones de cuentas falsas cada año». Un afán por templar los ánimos del que también hizo gala Sandberg, que afirmó que Facebook ha «borrado cientos de páginas y cuentas involucradas en un falso comportamiento coordinado, lo que quiere decir que engañaron a otros sobre quiénes eran y qué estaban haciendo». Además, admitió que su red social fue «demasiado lenta» en detectar la campaña de desinformación incitada desde Rusia: «Es culpa nuestra. Esta interferencia fue completamente inaceptable, violó los valores de nuestra empresa y del país que amamos».

Nuevas acusaciones

La comparecencia de los directivos se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusase a Facebook y Twitter de interferir en las «midterms», las elecciones a mitad de mandato que se celebrarán en noviembre de este año. Además, el republicano también señaló la preferencia de las dos redes sociales por la demócrata Hillary Clinton, su rival en las presideciales de 2016.

«Quizá hice un mejor trabajo porque soy bueno con Twitter y con las redes sociales, pero la verdad es que todas estaban del lado de Hillary Clinton», señaló Trump en declaraciones al periódico «The Daily Caller».