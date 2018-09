El candidato al Supremo de Trump niega el saludo a un padre de una víctima de Parkland

El padre de una adolescente que fue asesinada en Parkland, Florida en un instituto de secundaria, en el tiroteo donde murieron 17 personas el pasado 14 de febrero, fue a estrechar la mano al candidato de Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh sin que este se la aceptara. Esto ocurrió durante un descanso en la audiencia de confirmación de este martes.

Fred Guttenberg, padre de Jaime Guttenberg, posteriormente tuiteó que Kavanaugh le «retiró su mano, me dio la espalda y se alejó. Supongo que no quería lidiar con la realidad de la violencia armada».

Just walked up to Judge Kavanaugh as morning session ended. Put out my hand to introduce myself as Jaime Guttenberg's dad. He pulled his hand back, turned his back to me and walked away. I guess he did not want to deal with the reality of gun violence.