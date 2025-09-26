La XXI Feria Gastronómica de la Bahía llega a San Fernando

Cartel de la 'XXI Feria Gastronómica de la Bahía' en San Fernando

San Fernando ya calienta motores para una de sus citas más esperadas: la 'XXI Feria Gastronómica de la Bahía', que este año se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Parque Almirante Laulhé.

¿Cuándo se celebra la feria este año? XXI Feria Gastronómica de la Bahía Fecha: del 2 al 5 de octubre

Lugar:Parque Almirante Laulhé. San Fernando (Cádiz)

Organizada por la Asociación de Comerciantes, Hosteleros, Servicios Profesionales e Industrias (ACOSAFE), la feria regresa con fuerza tras el cambio de fechas motivado por cuestiones técnicas, y lo hace con una propuesta que combina tapas, música en directo, actividades para todos los públicos y desfiles de moda.

Tapas isleñas y un ambiente familiar

En esta edición está prevista la participación de 15 establecimientos hosteleros de San Fernando, que ocuparán las tradicionales jaimas del parque y ofrecerán cada uno seis tapas distintas, incluyendo la Tapa del Día. Se trata de una oportunidad para saborear la cocina local en un ambiente festivo que reúne tanto a vecinos como a visitantes.

La edición de 2024, que celebró el vigésimo aniversario del evento, contó con 12 locales y más de un centenar de propuestas culinarias. El certamen incluyó también un concurso gastronómico en el que resultaron ganadores Celebraciones YeYo, DeJavier Tapería y La Fiambrera Salinera-Salina San Vicente, dejando el listón alto para esta nueva convocatoria.

Mucho más que gastronomía

Este año la programación incluye conciertos, sesiones de DJ y dos desfiles de moda: el viernes 3 de octubre, dedicado a comunión, moda infantil y de caballero; y el sábado 4 de octubre, centrado en moda femenina y complementos. Ambos tendrán lugar de 19:00 a 21:00 horas en el recinto.

Un evento consolidado en San Fernando

Desde su nacimiento, la Feria Gastronómica de la Bahía se ha consolidado como un referente en la provincia de Cádiz, uniendo en un mismo espacio la tradición de las tapas, la innovación de los restauradores isleños y un ambiente festivo y familiar.

«Será una auténtica fusión entre gastronomía, comercio y música, que estamos preparando con mucho cariño para que comencemos octubre con el mejor sabor de boca», destacan desde Acosafe, entidad que organiza el evento con el respaldo del Ayuntamiento de San Fernando.

Con el atractivo añadido de la moda y la música en directo, la XXI Feria de la Bahía promete convertir de nuevo al Parque Almirante Laulhé en el epicentro del sabor y la diversión en la ciudad.