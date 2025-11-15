'Terraceo' de otoño en La Iluminá con vistas al mar

El paseo marítimo de Cádiz cambia de ritmo en otoño. Ya no hay sombrillas ni bañistas, pero sí una calma especial que invita a sentarse y mirar el mar con otros ojos. En ese escenario, La Iluminá, situada en la avenida Amílcar Barca, junto a la playa de Santa María del Mar, se convierte en una de las mejores opciones para disfrutar de una buena comida y de un tardeo gaditano, con la brisa del mar como eterna compañía.

Con un nombre que parece rendir homenaje a la luz de Cádiz, el restaurante ha sabido mantener su esencia veraniega durante todo el año. Su terraza, amplia y resguardada, permite seguir disfrutando del aire libre sin pasar frío, mientras su carta ofrece productos de la provincia y platos tan típicos como sus croquetas.

Tapa de quesos de los pueblos blancos de Cádiz en La Iluminá GURMÉ

Tapas con acento gaditano y vistas al Atlántico

El plan comienza a media tarde, cuando el sol empieza a descender sobre el mar y las mesas se llenan de grupos de amigos, parejas o curiosos que buscan un rincón donde alargar el día. En la carta destacan propuestas pensadas para acompañar una copa de vino o una cerveza fría, como los chicharrones al corte, los tacos de atún rojo con guacamole y cebolla encurtida, o una ensaladilla de melva con tierra de pan de tomate, uno de los favoritos entre los habituales.

También hay opciones más consistentes para quienes prefieren convertir el tardeo en cena: pulpo a la brasa con parmentier de patata y pimentón, solomillo de cerdo ibérico al PX o un tataki de atún que recuerda la cercanía de Barbate.

El ambiente es otro de los secretos del éxito de La Iluminá. Música suave, vistas panorámicas del Atlántico y una decoración moderna. Para acompañar, su carta de cócteles ofrece clásicos como el mojito o la piña colada, junto a combinaciones más personales. Y para los que prefieren algo sin alcohol, también hay zumos naturales y batidos con frutas de temporada.

Uno de los cócteles que propone La Iluminá en redes para disfrutar de su terraza GURMÉ

El terraceo no entiende de estaciones en Cádiz

En una ciudad que vive de cara al mar, con propuestas como la de La Iluminá, Cádiz demuestra que el terraceo no entiende de estaciones y que solo hace falta una mesa, buena compañía y la luz de Cádiz para disfrutar de un buen terraceo en la ciudad.