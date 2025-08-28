La tasca de Chipiona en la que puedes tomar chatos de vino caseros

Justo al lado del antiguo castillo, en una calle discreta de Chipiona, se mantiene viva una costumbre que muchos creen solo presente en territorios como La Rioja: brindar con chatos de vino casero. En la venerable Bodega El Castillito, fundada en 1945, este gesto forma parte del día a día de locales y visitantes. Estos últimos, fieles veraneantes que cada año hacen su visita obligada a un establecimiento mítico de la localidad.

Barra de la Bodega El Castillito de Chipiona GURMÉ

La bodeguita atiende desde botas propias, diez distintas variedades de moscatel de la tierra, con el moscatel de pasas y el dorado entre los favoritos por su densidad, dulzor y confort en boca.

La tercera generación, con Damián Torices al frente, sigue conciliando tradición y buena acogida entre amigos del vino. Todo ello gracias a este joven hostelero que, a pesar de hacerse cargo del negocio familiar antes de lo esperado, ha sabido mantener su esencia y el legado de su padre.

Chatos y cocina gaditana

Lo esencial del vino se completa con un acompañamiento sencillo, pero de inigualable sabor. Las clásicas tapas de mojama, pescaito frito, atún o chicharrones conviven con platos calientes incorporados por Damián, su madre Estrella y su tía Milagros. Papas arrieras, solomillo al moscatel y croquetas caseras completan una carta sin pretensiones, pero muy bien acogida por su público.

Tapas y raciones variadas en la bodega chipionera GURMÉ

Un refugio para locales y visitantes fieles

El Castillito es frecuentado tanto por chipioneros como por visitantes de lugares lejanos. Hay clientes que regresan cada día de sus vacaciones, como una familia belga que ha hecho de este bar su parada obligada. El trato cercano y familiar es parte del encanto. El escenario, con barra, salón interior y patio junto al castillo, invita a quedarse más tiempo del planeado.

Fachada y mesas en exterior de la clásica bodega de Chipiona (Cádiz) GURMÉ

TikTok: los más jóvenes redescubren los clásicos

Un breve vídeo colocado en TikTok por el perfil de «foodingsvq» mostró la bodeguita en su esencia, probando alguna de sus tapas más clásicas como los chicharrones o las banderillas de atún y degustando sus chatos de moscatel dorado. Todo ello mientras disfrutaban de un rico tapeo y del buen ambiente que caracteriza al establecimiento. Y es que un solo reel fue suficiente para poner en el mapa digital este lugar tan auténtico de Chipiona.

Aunque el video no se viralizó a escala masiva, logró despertar el interés por este rincón gaditano donde el vino no se mide en copas grandes, sino en vasos generosos de autenticidad y llenos de historia.

Un icono local con sabor compartido

Bodega El Castillito es, más que un bar, un enclave donde la cultura, la historia de Chipiona, la gastronomía y la gran tradición vinícola se dan la mano y conviven con total naturalidad.

Un lugar ideal para desconectar del móvil, pedirse «otro chato» y dejarse llevar por una buena conversación en compañía, siempre, de un moscatel de la tierra. Un vino y una experiencia que ha sabido mantener su esencia en un mundo que se transforma cada día.