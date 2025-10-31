Sanlúcar se prepara para batir el récord de la torrija más grande del mundo este 1 de noviembre

Sanlúcar de Barrameda volverá a ser protagonista del calendario gastronómico gaditano con un evento tan singular como sabroso: el intento de batir el récord de la torrija más grande del mundo, que tendrá lugar mañana sábado en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos «Primera Vuelta al Mundo». Una cita que unirá gastronomía, solidaridad y tradición en la festividad de Todos los Santos.

¿Dónde se celebra este evento mañana? Récord de la torrija más grande en Sanlúcar de Barrameda Fecha: 1 de noviembre

Lugar: Centro Municipal de Exposiciones y Congresos «Primera Vuelta al Mundo»

Hora: 13:00 h.

Entrada solidaria: 1 kg. de alimentos no perecederos para Cáritas

La iniciativa parte de la Hermandad del Consuelo, en colaboración con el Ayuntamiento de Sanlúcar y numerosas empresas locales. El evento, que arrancará a partir de las 13:00 horas, tiene también un componente solidario: la entrada consistirá en un kilo de alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas, reforzando así el espíritu de ayuda comunitaria que caracteriza a la ciudad.

Una jornada dulce y solidaria en Sanlúcar de Barrameda

Durante toda la tarde, los visitantes podrán disfrutar de música en directo con las actuaciones de Pakuki e Ismael Gil Pérez, además de diferentes actividades complementarias. El ambiente promete ser festivo, con la gran torrija como epicentro y símbolo de unión entre vecinos, cofradías y amantes de la gastronomía.

El reto consiste en elaborar una torrija de proporciones gigantes, siguiendo la receta tradicional (pan empapado en leche, huevo, azúcar y canela), pero adaptada a una escala monumental. Según los organizadores, el objetivo no es solo batir un récord, sino también reivindicar la repostería casera y el valor de los dulces tradicionales en un contexto de celebración colectiva.

Una tradición sanluqueña

Aunque la torrija se asocia históricamente con la Semana Santa, en Sanlúcar se ha querido trasladar su espíritu al otoño, aprovechando la festividad del Día de Todos los Santos, una fecha muy vinculada a la gastronomía dulce. En esta jornada, las calles se llenan de puestos con buñuelos, huesos de santo o rosquillas, y la idea de una torrija gigante encaja perfectamente en esa tradición repostera andaluza.

El evento servirá también para reforzar la imagen de Sanlúcar como destino gastronómico, después de haber sido Capital Española de la Gastronomía en 2022, un reconocimiento que situó a la ciudad en el mapa nacional por su cocina marinera, sus bodegas y su repostería.

Un evento para todos los públicos en Sanlúcar

La Hermandad del Consuelo ha subrayado el carácter familiar del evento, pensado para que tanto pequeños como mayores disfruten de una jornada diferente. La enorme torrija, una vez elaborada y medida por los organizadores, se repartirá entre el público asistente, garantizando que el récord, de lograrse, sea disfrutado por todos.

De lograrse la marca, Sanlúcar inscribiría su nombre en la historia gastronómica con este dulce tan andaluz. Y aunque el tamaño importa en esta ocasión, los promotores del evento insisten en que lo esencial es compartir la ilusión de cocinar juntos para un fin solidario.