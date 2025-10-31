Dónde comer en Setenil de las Bodegas

Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos blancos más sorprendentes de Cádiz, se esconde entre los pliegues del río Trejo, con sus casas excavadas en la roca y su inconfundible paisaje urbano. Su gastronomía sigue el mismo espíritu: platos de siempre, elaboraciones sencillas y mucho sabor local. En sus bares y restaurantes se respira cercanía, y comer en cualquiera de sus calles se convierte en una experiencia única.

A continuación, te proponemos cinco paradas gastronómicas en Setenil de las Bodegas, ideales para descubrir su cocina tradicional y el encanto de sus rincones

Bar Frasquito

Croquetas caseras de pulpo en el Bar Frasquito GURMÉ

El Bar Frasquito es todo un clásico de Setenil. De ambiente familiar y trato cercano, este local mantiene viva la esencia del tapeo andaluz: chacinas, aliños, revueltos, montaditos y guisos caseros que cambian según la época del año.

Su terraza, con un aspecto súper especial al estar cobijada bajo las rocas, es uno de los rincones más fotografiados del pueblo y un lugar perfecto para disfrutar de una cerveza bien fría mientras se observa el ir y venir de visitantes y vecinos.

Sólo hay que imaginarse una comida allí, con amigos, en el que se comparta un surtido ibérico, seguido de alcachofas de langostinos y croquetas de jamón ibérico. Y para rematar, unas puntas de solomillo a la pimienta y una ración de rabo de toro.

¿Dónde comer en Setenil este fin de semana? Bar Frasquito C. Cuevas del Sol, 75. Setenil de Las Bodegas. Cádiz

695 63 32 50

Bar La Tasca

Uno de los platos de La Tasca en Setenil de las Bodegas GURMÉ

Situada dentro de una cueva, donde sus paredes y techos son de roca, La Tasca ofrece una cocina sencilla pero muy cuidada, centrada en el producto local.

Un sitio muy visitado para probar embutidos de la sierra, croquetas de elaboración casera, como las croquetas de bacalao, o platos de cuchara tradicionales. Otros de los platos a destacar son las alcachofas rellenas de guacamole y salmón o las tortas de Inés Rosales con jamón y queso azul.

Su interior mantiene el encanto de los bares de toda la vida, con paredes de piedra y un ambiente acogedor. Ideal para quienes buscan comer bien sin prisas, disfrutando de la calma que caracteriza a Setenil.

¿Dónde comer tranquilo en Setenil de las Bodegas? Bar La Tasca C. Cuevas del Sol, 71, 11692 Setenil de las Bodegas, Cádiz

956 13 40 24

Bar La Escueva

Tosta Bar La Escueva GURMÉ

Ubicado también en la zona de las Cuevas del Sol, La Escueva combina una ubicación espectacular con una carta que mezcla tradición y toques actuales. El nombre del bar hace honor al entorno, ya que su salón se integra literalmente bajo la roca.

Ofrecen tapas generosas, montaditos, carnes ibéricas y pescados fritos, acompañados de vinos de la tierra. Su terraza, junto al río, es una de las más animadas durante los fines de semana.

¿Dónde comer cerca de Setenil de las Bodegas? Bar La Escueva C. Cuevas del Sol, 64, 11692 Setenil de las Bodegas, Cádiz

633 74 19 16

Bar Sol y Sombra

Propuesta de la carta de carnes en Sol y Sombra GUMÉ

Con vistas al cauce del Trejo, Sol y Sombra es un lugar ideal para disfrutar de un almuerzo tranquilo al aire libre.

Su carta destaca por los platos caseros, desde el salmorejo y las papas aliñás hasta carnes de caza o retinto. También es habitual ver a los clientes repetir por sus postres tradicionales. Su ambiente es relajado y familiar, y conserva esa sensación de bar de pueblo donde todos son bienvenidos.

¿Dónde comer en Setenil? Bar Sol y Sombra C. Cuevas de la Sombra, 14, 11692 Setenil de las Bodegas, Cádiz

653 79 53 24

Restaurante El Mirador

Una de las propuestas innovadoras de El Mirador en Setenil GURMÉ

En la parte alta del municipio, El Mirador hace honor a su nombre con unas vistas espectaculares del entramado de casas blancas y las formaciones rocosas. Es uno de los restaurantes con mayor capacidad del pueblo y una opción cómoda para comidas más largas y disfrutar del paisaje sin renunciar al confort.

En su carta predominan los platos típicos de la sierra: guisos de temporada, carnes a la brasa, chacinas y postres caseros. Algunas de sus propuesta son los buñuelos aireados de bacalao, el arroz meloso de rabo de toro, la carrillada de cerdo ibérico o la pastela marroquí. Y de postre nada como probar el bizcocho Setenil, elaborado de manera tradicional con aceite de oliva, matalauva, crema de hierbabuena y helado de yema tostada.

¿Dónde comer llegando a Setenil de las Bodegas? Restaurante El Mirador Calle Cjón., 10, 11692 Setenil de las Bodegas, Cádiz

856 94 13 84