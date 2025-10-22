El Rabanito Festival celebra su tercera edición en Jerez con gastronomía, vinos y música

El próximo sábado 8 de noviembre, Jerez de la Frontera volverá a teñir de mosto, ajo viñero y platos de otoño con la celebración de la III edición del Rabanito Festival, que tendrá lugar en la Alameda Vieja. Organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento junto a empresas locales como Gloria Vendimia, Mantequería El Espartero, Albariza en las Venas y Awa Creatives, este evento ya se ha consolidado en el calendario gastronómico-cultural de la ciudad.

La propuesta de este año releva la gastronomía como eje central: entre los más de 50 puestos de food trucks y artesanía, se prestará especial atención a los productos más característicos de Jerez, ajo viñero, berza, embutidos, aliños, chicharrones, quesos, y a los vinos del Marco de Jerez, que acompañarán la oferta culinaria con una experiencia sensorial ligada al territorio.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer la zona de arquitectura tradicional de la Alameda Vieja, descubrir platos que rinden homenaje al recetario local, al ritmo de música, puestos de artesanía y un ambiente dirigido tanto al público joven como familias. En palabras de la delegada de Participación y Juventud, «El Rabanito es un evento de ciudad que apuesta por nuestras raíces y costumbres, y da visibilidad al talento joven de Jerez».

Con la mirada puesta además en Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026 y como Capital Europea de la Cultura 2031, el Rabanito Festival se convierte también en vitrina para la ciudad, plaza gastronómica que invita a visitantes y vecinos a redescubrir sus sabores y su entorno.

En definitiva, el sábado 8 de noviembre se presenta como una cita ineludible para quienes quieren disfrutar de la gastronomía jerezana, acompañada de conciertos, artesanía y buen ambiente: un festival donde comer bien se mezcla con escuchar buena música, brindar con buenos vinos y compartir tradición.