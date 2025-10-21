Dónde comer por Benalup-Casas Viejas

Benalup-Casas Viejas, a los pies del Parque Natural de los Alcornocales, es un destino gastronómico que combina lo rural con la tradición gastronómica de la provincia de Cádiz. En sus mesas predominan los productos de la zona, como la carne de retinto, las setas silvestres o las verduras de la sierra, junto a locales más o menos modernos que aportan diferentes maneras de disfrutar de esos sabores de la tierra.

A continuación, en GURMÉ Cádiz, te presentamos cinco establecimientos de referencia en el municipio para comer bien.

Restaurante La Fábrica de la Luz

Hojaldre de rabo de toro en Benalup-Casa Viejas GURMÉ

Este restaurante está ubicado en el casco antiguo de Benalup-Casas Viejas. Se presenta con una terraza con vistas al parque natural y una propuesta gastronómica que mezcla tradición y toques modernos: carnes a la brasa, pescado fresco, arroces, opciones vegetarianas e incluso sin gluten.

El restaurante está actualmente de vacaciones hasta el 29 de octubre, así que conviene verificar antes de ir. Su carta incluye platos como tataki de atún rojo salvaje, arroz meloso, presa ibérica de bellota, hojaldre de rabo de toro o costillas de cerdo a baja temperatura.

¿Dónde comer en Benalup? Restaurante La Fábrica de la Luz Calle Dr. Rafael Bernal 1.Benalup–Casas Viejas, Cádiz

673 66 69 45

Restaurante Bar El Tato

Propuesta de El Tato en Benalup-Casa Viejas LAURA B.

Situado en la calle Alta de Benalup-Casas Viejas, el Restaurante de Tato Vela Sánchez, de ahí su nombre, es un local que combina cocina casera con propuestas más actuales. Su ambiente agradable, su terraza llena de vegetación y su servicio cercano lo convierten en una opción interesante para una comida relajada.

Según su carta, ofrece una mezcla de platos tradicionales de la sierra con elementos modernos y menú variado con productos de la zona como atún rojo de almadraba o setas. Algunos de sus platos más afamados son el arroz con pollo de campo o un plato de pasta negra con gambas al ajillo.

¿Dónde comer tranquilo en Benalup-Casas Viejas? Restaurante Bar El Tato calle Alta, s/n. Benalup-Casas Viejas (Cádiz)

637 54 83 89

Cortijo Los Monteros

Solomillo de cerdo al ajillo en el Cortijo Los Monteros GURMÉ

En las afueras de Benalup-Casas Viejas, rodeado de campo y tranquilidad, el Cortijo Los Monteros combina la hospitalidad rural con una cocina profundamente gaditana. Fundado en 1998 por la familia Montero, el establecimiento acoge un pequeño hotel y un restaurante con salón amplio, decoración rústica y una barra perfecta para tapear.

Su carta es un homenaje a la cocina de campo: destacan los arroces con pollo campero, conejo, faisán, perdiz o venado, además de los guisos de caza en salsa. En temporada, no faltan los espárragos trigueros y las tagarninas, dos clásicos de la zona.

Por las mañanas, sus desayunos son casi una institución en la comarca con su surtido de mantecas, patés y aceite de oliva virgen extra, un ritual que muchos viajeros repiten cada vez que regresan a Benalup.

¿Dónde comer cerca de Benalup-Casas Viejas? Cortijo Los Monteros Calle Medina, Km.6.4. Benalup-Casas Viejas (Cádiz)

956 41 70 60

Bar Restaurante El Cafelito

Una de las propuestas para comer en El Cafelito GUMÉ

En pleno centro de Benalup-Casas Viejas, El Cafelito es un ejemplo de cómo la buena energía y el espíritu emprendedor pueden transformar un pequeño local en un punto de encuentro gastronómico. Paco Rubio, madrileño, y Cristina Ortiz, con raíces familiares en Benalup, decidieron en 2009 dejar atrás la capital para abrir este bar con encanto en la localidad gaditana que tanto conocían.

El establecimiento cuenta con dos plantas y dos terrazas. En la parte baja, mesas y barra para un tapeo informal, y en la alta, un comedor acogedor para quienes prefieren sentarse con calma.

Su carta apuesta por una cocina fusión en la que destacan sus ensaladas creativas, platos de pescado y carne con salsas propias y hamburguesas gourmet, incorporadas recientemente con gran aceptación.

¿Dónde comer en La Janda? Bar Restaurante El Cafelito C. Barbate, 10. Benalup-Casas Viejas (Cádiz)

699 67 95 48

Venta El Caserón

Albóndigas en la Venta El Caserón GURMÉ

Este establecimiento abierto en 1996 por parte de Pedro Cepero y Enrique Torres, se encuentra en la zona de Los Badalejos.

El local es una construcción de muros de piedra, techo con cañas y decoración tradicional que ofrece una fusión entre cocina internacional, cocina gallega y cocina de la región. Entre sus platos destacamos los huevos salvajes, sus guisos, la sopa de tomate y secas, las albondigas, croquetas o las empanadas al estilo gallego, entre otros.

Es un lugar ideal para una comida de camino o una parada fuera del centro.

¿Dónde comer llegando a Benalup-Casas Viejas? Venta El Caserón Carretera Medina–Benalup, km 3. Los Badalejos. Medina Sidonia (Cádiz)