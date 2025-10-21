Prado del Rey se convierte en la capital de la miel con la IX Feria de la Apicultura y la presentación de la marca colectiva 'Miel Sierra de Cádiz'

Prado del Rey volverá a oler a miel el próximo fin de semana. Del 24 al 26 de octubre, el municipio gaditano acogerá la IX Feria de la Apicultura de la Sierra de Cádiz y las X Jornadas Técnicas Divulgativas, un evento que une ciencia, gastronomía y tradición en torno a uno de los productos más emblemáticos de la comarca.

La Diputación Provincial de Cádiz colabora un año más en esta cita, organizada por el Ayuntamiento de Prado del Rey y la Asociación de Apicultores local, que se celebrará en el Parque Blas Infante. La feria se ha consolidado como una de las más importantes del sector en Andalucía, con más de 30 expositores de empresas apícolas y agroalimentarias de toda España y una variada programación abierta al público.

Uno de los momentos más esperados será la puesta de largo de la marca colectiva «Miel Sierra de Cádiz», un sello de calidad que distingue las mieles producidas entre los parques naturales de la Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. La presentación oficial tendrá lugar el viernes 24 de octubre, a las 12:30 horas, y contará con la participación del cocinero y presentador de Canal Sur Enrique Sánchez, invitado de honor de esta edición.

Actos de este fin de semana Presentación oficial de «Miel Sierra de Cádiz» Participará el cocinero Enrique Sánchez de Cana Sur

24 de octubre

12:30 h.

Según explicó José Luis Fernández, presidente de la Asociación de Apicultores de Prado del Rey, «esta marca reconoce la calidad y las características diferenciadoras de nuestra miel, fruto de un trabajo profesional, innovador y respetuoso con el entorno». La alcaldesa, Vanesa Beltrán, destacó que «Prado del Rey representa a un sector esencial para la economía y la cultura rural de la provincia: la apicultura forma parte de nuestra identidad y la defensa de la abeja es la defensa de nuestro futuro».

Programación IX Feria de la Apicultura Viernes, 24 de Octubre 2025

09:00 a 12:00 h. DESAYUNOS CON MIEL (HONEY BREAKFAST). Se impartirán en los colegios del municipio de Prado del Rey.

12:00 h. Inauguración de la IX Feria de Apicultura Sierra de Cádiz

Recinto Ferial. INVITADO DE HONOR: ENRIQUE SÁNCHEZ (COCINERO Y

PRESENTADOR DE «COMÉTELO» CANAL SUR)

12:30 h. Presentación de la Marca «Miel Sierra de Cádiz» por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz.

13:00 h. SHOWCOOKING en Stand Central. Escuela de Hostelería de Arcos de la Frontera. Alumnos de cocina. Sabores y matices con la miel de prado. Coordinador Antonio Orozco. Director de Chefsierra

17:00 h. Cierre-Presentación Concurso Postres con Miel. Cierre-Presentación Concurso Internacional de Mieles.

18:00 h. SHOW-COOKING en el Stand Central con Juanma Saborido.

A partir de las 23:00 h. - Carpa Gastronómica- Conciertos

Sábado, 25 de Octubre 2025

11:30 a 13:00 h. Talleres de bálsamo labial y velas en el stand central (inscripción en stand del Ayuntamiento)

A partir de las 12:00 h. LUDOTECA AULA VERDE, CUENTA CUENTOS Y TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS. Cuenta Cuentos. Atrapasueños. Pintacaras. Marca-Páginas. Siembra tu Planta. Atracciones

13:30 h. SHOWCOOKING: Smash & Honey Burger: el arte de la burger en vivo. A cargo de Alex de Gallo Burgers (by Pizzería Gallo d'Oro

16:00 a 18:00 h. Talleres de bálsamo labial y velas en el stand central (inscripción en stand del Ayuntamiento)

18:00 h. Demostración en directo de EXTRACCIÓN DE MIEL en el stand central por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz.

20:00 h. Entrega de Premios Concurso de Dibujo, Concurso de Postres con Miel, Concurso Internacional de Mieles. Teatro Maestro José Toro Doblas

A partir de las 23:00 h. - Carpa Gastronómica- Conciertos

Domingo 26 de Octubre 2025

11:30 a 13:00 h. Talleres de bálsamo labial y velas en el stand central (inscripción en stand del Ayuntamiento)

12 h. a 17:00 h. LUDOTECA AULA VERDE, CUENTA CUENTOS Y TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS. Cuenta Cuentos. Atrapasueños. Pintacaras. Marca-Páginas. Siembra tu Planta. Atracciones

13:30 h. Demostración en directo de EXTRACCIÓN DE MIEL en el stand central por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz.

16:00 h. Carpa Gástronómica- Concierto

El programa combina actividades técnicas con propuestas para todos los públicos. La feria se inaugurará el viernes a las 12:00 horas, tras los «Desayunos con miel» en los colegios del municipio. Durante el fin de semana habrá catas, showcookings, talleres de elaboración de bálsamos y velas, concursos gastronómicos, demostraciones en vivo de extracción de miel, además de conciertos en la carpa gastronómica, donde los bares locales ofrecerán tapas y platos elaborados con miel.

El viernes destaca el showcooking de la Escuela de Hostelería de Arcos de la Frontera, coordinado por el chef Antonio Orozco (Chefsierra), y por la tarde la exhibición culinaria del cocinero Juanma Saborido.

El sábado, a las 13:30, el cocinero Álex de Gallo (Gallo Burgers) mostrará en directo su receta de «Smash & Honey Burger», mientras que por la tarde se celebrará una demostración de extracción de miel y la entrega de premios de los concursos de dibujo, postres y mieles internacionales.

El domingo repetirá la demostración apícola y cerrará con nuevas actuaciones musicales.

X Jornadas Técnicas Divulgativas

Paralelamente, el Teatro Maestro José Toro Doblas acogerá las X Jornadas Técnicas Divulgativas, con la participación de especialistas internacionales. Las ponencias abordarán temas como el impacto del cambio climático en la salud de las abejas, las especies invasoras (como la Vespa orientalis), la calidad de las mieles o la importancia de las reinas jóvenes en la productividad de las colmenas. También se presentarán los primeros datos de caracterización de las mieles de la Sierra de Cádiz y el proyecto del Libro de la Apicultura de Cádiz, impulsado por la Diputación.

Además, el Espacio Cultural José Hinojo acogerá talleres prácticos de diversificación de productos de la colmena, donde se elaborarán cremas, jarabes de miel y propóleo o vigorizantes apícolas.

Con más del 60 % de las colmenas registradas de la provincia, Prado del Rey reafirma así su papel como epicentro apícola de Andalucía occidental. La Feria de la Apicultura de la Sierra de Cádiz se consolida como un punto de encuentro imprescindible entre productores, consumidores y amantes de la miel, que encuentran aquí no solo un producto de calidad, sino también la expresión viva de un territorio que endulza su futuro con identidad y sostenibilidad.