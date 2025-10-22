GLUTEN FREE
El paraíso de los celiacos en Jerez de la Frontera
Un espacio para disfrutar de un brunch salado o una merienda dulce sin preocuparte por la contaminación cruzada
Jerez de la Frontera, elegida como Capital Española de la Gastronomía 2026
Mercedes Ordóñez
Jerez de la Frontera
¿Te gustaría tomar un cruasán, unas tortitas con fruta y sirope o tu emparedado favorito sin gluten fuera de casa? Si tu respuesta es un sí en mayúsculas, es porque en tu día a día llevas una dieta sin gluten, bien por celiaquía o por una alta sensibilidad a estas proteínas que encontramos en cereales como el trigo, la cebada o el centeno.
Por suerte, hay algunos establecimientos que han optado por ofrecer una carta sin gluten para que todos puedan disfrutar de un desayuno por todo lo alto en la calle o de una dulce merienda. Ejemplo de ello es 0% Gluten Krümcoffee en Jerez de la Frontera. Un proyecto que nació en 2019 de la mano de Joaquín Escalante y Mª Victoria Redondo, un matrimonio gaditano que apostó por un espacio diferente, inclusivo y de confianza, en el que las personas que no pueden comer gluten tuvieran un lugar donde encontrar productos frescos y seguros en su entorno.
En su obrador propio elaboran panes, dulces, empanadas crujientes, pizzas artesanas, bocadillos e incluso tostas, todo 100 % libre de gluten. La carta se completa con una atractiva oferta de cafés de especialidad, batidos naturales y repostería casera, pensada para disfrutar sin renuncias. Entre sus imprescindibles destacan las napolitanas de chocolate, los rolls de canela, las cookies y los bizcochos del día, que cambian según temporada.
El local, situado en la calle Porvera, muy cerca del convento de Santo Domingo, es luminoso y acogedor, con una estética moderna y un ambiente tranquilo. Muchos jerezanos lo eligen para desayunar, trabajar un rato con el portátil o reunirse con amigos en torno a una mesa donde todo es apto para celíacos. Además, cuentan con servicio de encargos personalizados para eventos, desde tartas de cumpleaños hasta mesas dulces o elaboraciones saladas para celebraciones familiares.
Más allá de su carta, 0% Gluten Krümcoffee se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad celíaca de la zona, gracias a su compromiso con la seguridad alimentaria y la divulgación. Sus propietarios participan en encuentros y ferias gastronómicas locales, defendiendo la idea de que comer sin gluten no es una limitación, sino una forma distinta de disfrutar la gastronomía.
Con este tipo de iniciativas, Jerez suma un atractivo más a su oferta culinaria, apostando por la diversidad alimentaria, la artesanía y la calidad. Porque disfrutar de un buen café acompañado de un dulce recién hecho también puede, y debe, ser posible para todos.
¿Dónde comer sin gluten en Jerez de la Frontera?
0% Gluten - Krümcoffee | Panadería y Pastelería Sin Gluten Jerez de la Frontera
-
C. Porvera, 5, 11403 Jerez de la Frontera, Cádiz
-
956335398
