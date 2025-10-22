El paraíso de los celiacos en Jerez de la Frontera

¿Te gustaría tomar un cruasán, unas tortitas con fruta y sirope o tu emparedado favorito sin gluten fuera de casa? Si tu respuesta es un sí en mayúsculas, es porque en tu día a día llevas una dieta sin gluten, bien por celiaquía o por una alta sensibilidad a estas proteínas que encontramos en cereales como el trigo, la cebada o el centeno.

Por suerte, hay algunos establecimientos que han optado por ofrecer una carta sin gluten para que todos puedan disfrutar de un desayuno por todo lo alto en la calle o de una dulce merienda. Ejemplo de ello es 0% Gluten Krümcoffee en Jerez de la Frontera. Un proyecto que nació en 2019 de la mano de Joaquín Escalante y Mª Victoria Redondo, un matrimonio gaditano que apostó por un espacio diferente, inclusivo y de confianza, en el que las personas que no pueden comer gluten tuvieran un lugar donde encontrar productos frescos y seguros en su entorno.

En su obrador propio elaboran panes, dulces, empanadas crujientes, pizzas artesanas, bocadillos e incluso tostas, todo 100 % libre de gluten. La carta se completa con una atractiva oferta de cafés de especialidad, batidos naturales y repostería casera, pensada para disfrutar sin renuncias. Entre sus imprescindibles destacan las napolitanas de chocolate, los rolls de canela, las cookies y los bizcochos del día, que cambian según temporada.

Variedad de productos sin gluten en 0% Gluten Krümcoffee GURMÉ

El local, situado en la calle Porvera, muy cerca del convento de Santo Domingo, es luminoso y acogedor, con una estética moderna y un ambiente tranquilo. Muchos jerezanos lo eligen para desayunar, trabajar un rato con el portátil o reunirse con amigos en torno a una mesa donde todo es apto para celíacos. Además, cuentan con servicio de encargos personalizados para eventos, desde tartas de cumpleaños hasta mesas dulces o elaboraciones saladas para celebraciones familiares.

Más allá de su carta, 0% Gluten Krümcoffee se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad celíaca de la zona, gracias a su compromiso con la seguridad alimentaria y la divulgación. Sus propietarios participan en encuentros y ferias gastronómicas locales, defendiendo la idea de que comer sin gluten no es una limitación, sino una forma distinta de disfrutar la gastronomía.

Variedad de pizzas sin gluten en 0% Gluten Krümcoffee GURMÉ

Con este tipo de iniciativas, Jerez suma un atractivo más a su oferta culinaria, apostando por la diversidad alimentaria, la artesanía y la calidad. Porque disfrutar de un buen café acompañado de un dulce recién hecho también puede, y debe, ser posible para todos.

¿Dónde comer sin gluten en Jerez de la Frontera? 0% Gluten - Krümcoffee | Panadería y Pastelería Sin Gluten Jerez de la Frontera C. Porvera, 5, 11403 Jerez de la Frontera, Cádiz

956335398