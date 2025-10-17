Jerez de la Frontera, elegida como Capital Española de la Gastronomía 2026

Hoy el jurado ha fallado y Jerez de la Frontera ha logrado alzarse como Capital Española de la Gastronomía 2026. Después de una competición reñida con Antequera (Málaga), la ciudad gaditana ha logrado el reconocimiento nacional gracias a un proyecto sólido, ambicioso y muy vinculado a su identidad culinaria.

La candidatura jerezana, bajo el lema «Come, Bebe, Ama Jerez», ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el sector hostelero local. Una candidatura que ha destacado por la implicación colectiva de bodegas, restaurantes, tabancos y productores que han sabido transmitir la diversidad y riqueza de la cocina jerezana. Desde su oferta vitivinícola del Marco de Jerez, con bodegas centenarias y vinos de renombre mundial, hasta su tradición gastronómica con platos como la berza jerezana, el ajo de viña, los chicharrones, los riñones al jerez o el rico tocino de cielo con Pedro Ximénez.

Tocino de cielo en La Rosa de Oro (Jerez de la Frontera) GURMÉ

En su dossier se han incluido proyectos de promoción, sostenibilidad y divulgación que apuestan por un turismo gastronómico responsable, reforzando la marca «Jerez» como símbolo de autenticidad y calidad.

Más de 50 actividades para 2026 en Jerez

La ciudad ya prepara sus 54 actividades previstas para 2026 como Capital Española de la Gastronomía. Jornadas de vinos y tapas, rutas culturales, festivales gastronómicos y colaboraciones con productores locales serán algunas de las iniciativas elaboradas con el objetivo de que quienes visiten Jerez se enamoren del legado y tradición de su cocina, de su cultura y de su historia.

La alcaldesa de Jerez cuando presentó la Capital Española de la Gastronomía 2026 GURMÉ